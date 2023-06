So können Sie sich auf Spanisch über die konservativen Wahlsieger auf Mallorca unterhalten

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Während Mallorca gerade noch über den Ausgang der elecciones autonómicas y municipales debattierte, kam die Nachricht über el adelanto de las elecciones generales (das Vorziehen der spanischen Parlamentswahlen) herein.

Mehr denn je scheint Spanien in zwei Blöcke geteilt: derecha und izquierda (rechts und links). Dabei lässt sich das nicht immer wörtlich ins Deutsche übersetzen. Gerade bei der „Rechten“ müssen wir da manchmal etwas umschreiben und vielleicht allgemeiner von einem „Ruck nach rechts“ (un giro a la derecha) sprechen oder vom Block der „Konservativen“ (los conservadores).

Auf Deutsch ist politisch "rechts" etwas anderes als in Spanien

Auf Deutsch hat der Ausdruck, politisch „rechts“ zu stehen, eine viel stärkere Konnotation als im Spanischen. Eine Anhängerin der spanischen Volkspartei (Partido Popular) hat meist weniger Probleme damit, sich der politischen derecha (im Sinne von „rechts der Mitte“) zuzuordnen, als eine CDU-Wählerin, die sich selbst nicht unbedingt als „rechts“, sondern lieber als „konservativ“ bezeichnet. Die „rechtsextreme“ Partei Vox wird auf Spanisch meist als extrema derecha und auch la ultraderecha bezeichnet.

Wortschatz - girar a la derecha / izquierda: nach rechts / links abbiegen - a tu lado derecho / izquierdo: auf deiner rechten / linken Seite - El hemisferio derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. Die rechte Gehirnhälfte kontrolliert die linke Seite des Körpers und umgekehrt. - Mis padres siempre han sido de derechas pero los hijos votamos por la izquierda. Meine Eltern waren immer rechts eingestellt, aber wir Kinder haben immer links gewählt. - los derechos fundamentales: die Grundrechte - los derechos humanos: Menschenrechte - el derecho a la libre expresión: Recht auf freie Meinungsäußerung - el derecho a una vivienda digna: Recht auf eine würdige Unterkunft - Quiero estudiar derecho. Ich möchte Jura studieren. - el derecho mercantil: Handelsrecht - ¡No hay derecho! Das ist ungerecht! / Das ist ist nicht fair! - diestro / -a: rechtshändig - zurdo / -a: linkshändig - Mi hermana es zurda pero el resto de la familia somos todos diestros. Meine Schwester ist Linkshänderin, aber der Rest der Familie sind alle Rechtshänder. - manejar algo con mano izquierda: etwas mit Fingerspitzengefühl angehen (wörtlich: „mit der linken Hand“) - Para eso hay que tener un poco de mano izquierda. Dafür braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl (= Geschick, eine schwierige Situation vorsichtig zu meistern). - babor: Backbord - estribor: Steuerbord

Umgekehrt gilt das auch – vielleicht weniger stark – für die „Linke“ (la izquierda). Die spanischen Sozialisten (los socialistas), also die PSOE, sieht sich im Selbstverständnis als „links“ (de izquierda). Noch linkere Parteien wie Unidas Podemos oder Més kann man mit la izquierda a la izquierda del PSOE (die Linke links von der PSOE) umschreiben.

Die Linken links der Sozialisten

Weil es in diesem Spektrum mit den verschiedenen und sich häufig ändernden Namen etwas unübersichtlich wird, ist manchmal auch die Rede von la izquierda heredera del 15M. Gemeint ist damit die „Linke, die aus der Protestbewegung 15-M hervorgangen ist“, also die Bewegung der „Empörten“ (los indignados), die am 15. Mai 2011 eine riesige Demonstration auf die Beine stellte und anschließend Madrids zentrale Plaza de la Puerta de Sol besetzten.

Ein derechista (ein Rechter) bezeichnet diese Linke als izquierda radical (Linksradikale). Ein izquierdista (ein Linker) beschimpft solche derechistas möglicherweise als fascistas (Faschisten) oder kurz fachas (Faschos).