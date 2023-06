„Wie kann man präventiv handeln, damit Jugendliche nicht bei viralen Challenges im Internet mitmachen, und so Mobbing, Hass und Straftaten unter ihnen vorbeugen?“, „Die spanische Inquisition“, „Indische Philosophie: Sichtweisen über Yoga“, „Interaktionspädagogik und Lernsituationen“, „Bibliotheken und Bücher: das Paradies der Wörter“ oder „40 Jahre Autonomiestatut der Balearen“. So heißen einige der 17 Sommerkurse, die der Balearen-Ableger der Fernuniversität UNED dieses Jahr zwischen dem 19. Juni und dem 23. Juli anbietet. Das vollständige Programm lässt sich hier einsehen.

Es gibt was zu feiern

Der Balearen-Ableger feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen, die Balearen wiederum 40 Jahre Autonomiestatut. Zudem will Mallorcas Nachbarinsel Menorca, dass die talaiotische Kultur dort zum Weltkulturerbe erklärt wird. Das unterstützt die UNED ebenso wie das Autonomiestatut. Daher sind diese zwei Kurse kostenlos für auf der Inselgruppe offiziell gemeldete Residenten: „Donde se alzan las piedras. La sorprendente cultura talayótica de Menorca, candidata a Patrimonio de la Humanidad“ und der eingangs erwähnte Kurs „40 años del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares“.

Drei Optionen für die Teilnahme

Die jeweils 20 Stunden pro Kurs werden auf zwei Tage verteilt. Absolventen können sich an ihrer Hochschule dafür, nach Wunsch, einen ECTS-Punkt anrechnen lassen. Beim Großteil der Kurse kann man schon seit dem vergangenen Jahr wieder wählen, ob man vor Ort dabei sein will (presencial), ihn live online mitverfolgen und dabei die Chat-Funktion nutzen (online en directo) oder im Nachhinein die Aufzeichnungen ansehen will (en diferido).

Wer sich für die Vor-Ort-Option entscheidet, findet sich später wohl am Sitz der UNED in Palmas Industriegebiet Sa Indiotería wieder. Hier finden die meisten der Kurse statt. Doch Achtung: Auch auf Menorca oder Ibiza werden welche angeboten. Deswegen sollte man bei der Anmeldung des jeweiligen Kurses auf „Sede de celebración“ achten. Nur drei Kurse finden lediglich digital statt.

Voraussetzungen

Mitmachen kann jeder Volljährige, der Spanisch versteht, so Judit Vega, die den Ableger der UNED seit 2019 leitet. In Ausnahmefällen werden auch jüngere Teilnehmer zugelassen. Die Anmeldung erfolgt direkt in dem Eintrag des gewünschten Kurses („Matrícula Online“). Wer bisher noch keinen Kurs an der UNED belegt hat, muss die Option 2 („¿No eres alumno UNED?“) auswählen.

Wer sich noch vor dem 1. Juli einschreibt, zahlt 108 Euro pro Kurs, danach kostet die Einschreibung 124 Euro. Wer drei Kurse bucht, zahlt wie schon in den Vorjahren nur für zwei. Für Arbeitslose, Großfamilien, Studenten, über 65 Jahre alte Senioren und andere Personengruppen gibt es zusätzliche Rabatte. Weitere Informationen: extension.uned.es