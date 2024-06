Leserfragen: Muss ich beim Abendessen im Adults-Only-Hotel auf Mallorca lange Hosen tragen?

Liebes Team, wo gibt es auf Mallorca überall Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft? (Thorsten S., per E-Mail)

In Palma selbst ist bislang kein öffentliches Rudelgucken geplant, nicht einmal für die spanischen Partien. Die deutschen Spiele kann man in den Kneipen an der Playa de Palma mitverfolgen. Eine Auflistung von Public-Viewing-Gelegenheiten finden Sie hier. Ob es im weiteren Verlauf der EM, vorausgesetzt die spanische Mannschaft kommt weit, ein Public Viewing in Palma geben wird, ist bisher noch unklar.

Sie haben über die Bauarbeiten der Strandbuden in Port d’Alcúdia berichtet. Wissen Sie, wo ich herausfinden kann, wie lange noch gebaut wird? Wir haben im August einen Urlaub gebucht und möchten nicht zwischen Baustellen liegen. (Rosemarie W., per E-Mail)

Die Bauarbeiten haben im März begonnen und sollen laut Plan innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein. Allerdings wird auch während der touristischen Hochsaison weitergewerkelt, eine Unterbrechung im Hochsommer ist nicht geplant. Die Gemeinde will aber mit großflächigen Planen dafür sorgen, dass Strandbesucher zumindest optisch keine Beeinträchtigung fürchten müssten.

Lange Hosen beim Abendessen?

Hallo, ich fahre in den kommenden Tagen ins Hotel Morlans Suites in Peguera, ein Adult-Only-Hotel. Können Sie mir sagen, ob die männlichen Hotelgäste dort beim Abendessen lange Hosen tragen müssen? (Matthias L., per Facebook)

Auf Nachfrage im Hotel wird mitgeteilt, dass es nicht nötig ist, mit langer Hose beim Abendessen zu erscheinen. Was nicht gehe, sei eine Badehose, sagt die Dame an der Rezeption. Aber eine gepflegtere kurze Hose sei kein Problem. Tatsächlich sei es so, dass die meisten Gäste des Hotels in kurzen Hosen zum Abendessen kämen.

Leser fragen die MZ

