Leserfragen: Koffer weg - Wo kann ich auf Mallorca günstig eine Erstausstattung kaufen?

Uns ist der gesamte Koffer beim Flug nach Palma abhandengekommen. Gibt es irgendwo ein gutes und günstiges Kaufhaus? Wir brauchen möglichst schnell Unterwäsche, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Badezeug, Hygieneartikel und andere Dinge. (Marlene F., per E-Mail)

Kaufhäuser, wo Sie alles bekommen, finden Sie auf Mallorca vor allem mit dem Corte Inglés, der zwei Filialen in Palma unterhält. Allerdings dürfte das nicht die günstigste Variante sein. Preiswerter ist es, vor allem was Kleidung für den Urlaub angeht, im Einkaufszentrum Fan, wo es zahlreiche Modegeschäfte gibt, sowie in den Carrefour-Filialen in Palma oder dem Alcampo an der Autobahn in Richtung Inca in der Gemeinde Marratxí.

Am Sonntag (9.6.) gegen 0.30 Uhr wurde ein Bekannter auf Mallorca von zwei Personen festgehalten und von einer dritten Person ausgeraubt. Sie entwendeten nur das Bargeld (400 Euro). Den Geldbeutel mit Papieren haben sie ihm wieder zurückgegeben. Leider erstattete der Bekannte keine Anzeige, da „nur“ das Geld weg war. Wir wollten die Info trotzdem gerne auf diesem Weg an Sie weitergeben.(Johann S., per E-Mail)

Pressemitteilungen von der Polizei zu Überfällen vor allem an der Playa de Palma bekommen wir fast täglich. Fraglich ist, warum Ihr Bekannter den Fall nicht zur Anzeige gebracht hat. Das sollte er dringend noch nachholen. Denn das können wir nicht für Sie übernehmen. Sie können die Anzeige sowohl bei der Orts- als auch bei der Nationalpolizei oder Guardia Civil aufgeben. Dort spricht man Englisch, mit etwas Glück gibt es auch einen Beamten mit Deutschkenntnissen.

Kann jemand mit unserem Originalschreiben (oder der Kopie) der NIE etwas anfangen? Kann man das Schreiben mit der Nummer also in der Ferienwohnung aufbewahren? (Sigrid G., per E-Mail)

Im Prinzip kann niemand mit Ihrer NIE etwas anfangen. Die Nummer ist ja individuell vergeben und kann nicht von jemand anderem benutzt werden. Wenn Sie dennoch Bedenken haben, lagern Sie das Schreiben an einem sicheren Ort.

Leser fragen die MZ

Abonnieren, um zu lesen