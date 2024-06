Bars, Hotels, Strände, Flughafen, Ballermann: Wo man auf Mallorca (nicht) rauchen darf und Zigaretten bekommt

Vor über einem Jahr galten auf Mallorca für Raucher noch strenge Regeln. Sie waren im August 2020 Teil eines Maßnahmenpakets gegen das Coronavirus. Obwohl im Frühjahr 2023 schon fast alle anderen Corona-Maßnahmen abgeschafft waren, bestand das Rauchverbot auf den Balearen weiterhin. So musste man im öffentlichen Raum beim Rauchen etwa an geeigneter Stelle stehen bleiben oder einen Mindestabstand von zwei Metern zu Passanten halten. In Lokalen mussten sich rauchende Gäste vom Außenbereich entfernen – wenn auch nur minimal. Seither hat sich einiges geändert und Raucher haben wieder deutlich mehr Freiheiten. Aktuell gilt wieder das Gesetz Ley 42/2010, de 30 de diciembre, das derzeit aber überarbeitet wird.

Bars, Restaurants, Cafés

In den Innenbereichen von Bars, Restaurants oder Cafés ist Rauchen und Dampfen (auf Spanisch vapear) schon länger verboten. Separate Raucherbereiche sucht man dort auch weiterhin vergebens. Laut einem Sprecher des balearischen Gesundheitsministeriums ist Rauchen in den Außenbereichen der meisten Lokale mittlerweile aber wieder erlaubt – „sofern der Besitzer sein Lokal nicht explizit als rauchfreies deklariert und dies kenntlich gemacht hat“, betont er. Die Traditionsbar Bar Bosch im Zentrum von Palma etwa ist ein espacio sin humo (rauchfreier Ort). In anderen Lokalen, wie etwa im Mile’s in Cala Millor von Mark Wycislik gibt es zeitliche Regelungen. „Wir lassen die Gäste auf der Terrasse ab circa 22 Uhr rauchen, wenn niemand mehr isst“, sagt Wycislik. In seinem Lokal Sa Cabaña in Costa dels Pins dürfen Kunden im Freien zu jeder Zeit rauchen. „Die Abstände zwischen den Tischen sind viel größer. Zudem haben wir kaum Gäste, die rauchen. Die Zigarren-Raucher gehen in die Lounge“, so Wycislik weiter.

Die Bar Bosch in Palma de Mallorca. / Bar Bosch

Achtung: In Außenbereichen, die an mehr als zwei Seiten oder Stellen Außenwände, Schutzmauern oder Verkleidungen haben, darf nicht geraucht werden.

Shisha-Bars durften infolge der seit der Pandemie geltenden strengeren Regeln keine Wasserpfeifen mehr an Kunden ausgeben. Mittlerweile ist das Shisha-Rauchen aber wieder erlaubt – zumindest im Freien.

Hotels, Ferienwohnungen, Fincas

In vielen Hotels gibt es als solche ausgezeichnete Raucher- und Nichtraucherbereiche. In den Außenbereichen der Hotelbars gelten dieselben Regeln wie in herkömmlichen Bars: Man darf rauchen, sofern dort nichts Gegenteiliges steht. Hoteliers können theoretisch 30 Prozent ihrer Zimmer als Raucherzimmer deklarieren. In der Praxis macht das laut Toni Mayol von der Hoteliervereinigung Peguera-Cala Fornells aber kaum einer.

Zumindest auf den Balkons vieler herkömmlicher Hotelzimmer ist das Rauchen aber gestattet. In den Poolbereichen gibt es, damit die anderen Gäste nicht gestört werden, oft einen separaten Raucherbereich. Wer ganz sicher sein will, welche Regeln in dem Hotel, das er sich ausgesucht hat, gelten, sollte noch vor der Buchung nachfragen. Dasselbe gilt auch für Ferienwohnungen und Fincas. Auch dort verbieten die meisten Besitzer und Vermieter das Rauchen in Innenräumen. Im Freien, auf Balkonen, Terrassen oder am Pool gilt hingegen oft kein Rauchverbot.

Raucher haben auf Mallorca wieder mehr Freiheiten. / Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Öffentlicher Raum

Mittlerweile dürfen sich Raucher im öffentlichen Raum, etwa beim Bummeln durch die Stadt oder beim Spaziergang an der Promenade entlang, wieder eine Zigarette anstecken, ohne stehen bleiben oder einen Mindestabstand zu anderen wahren zu müssen.

In öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln (Bus, Zug, Metro, Taxi sowie den meisten Mietwagen) ist Rauchen nach wie vor nicht gestattet.

Strände

An den Stränden der Insel herrscht kein generelles Rauchverbot. 2019 hat das balearische Gesundheits- und Umweltministerium aber erstmals „rauchfreie Strände“ eingeführt. Rechtlich gesehen handelt es sich nicht um ein Verbot, sondern um eine Empfehlung. Daher gebe es auch keine Sanktionen für Badegäste, die trotz des Verbots an den besagten Stränden rauchen, bestätigt der Sprecher des balearischen Gesundheitsministeriums. Auch die Ortspolizei kontrolliert die Einhaltung der Regelung nicht. Gemeinden, die ihre (kommunalen) Strände als rauchfrei auszeichnen wollen, können sich freiwillig bei der Balearen-Regierung melden.

Während die Empfehlung anfangs nur an zwei Stränden galt, kamen im Lauf der vergangenen Jahre immer mehr hinzu. In diesem Sommer ist das Rauchen an 52 Stränden auf den Balearen untersagt. 37 davon liegen auf Mallorca. Ein Großteil befindet sich im Gemeindegebiet von Manacor, Felanitx, Pollença, Calvià, Palma und Artà. Die playas sin humo sind mit Schildern, QR-Codes und einer Fahne als rauchfreie Strände ausgewiesen.

Ballermann

Rund um den Ballermann gelten während der Sommersaison zwar verschärfte Alkohol-Auflagen. Was das Rauchen betrifft, gibt es jedoch keine Sonderregeln.

Stadion

Das Estadi Balear und Son Malferit sind schon seit Längerem rauchfrei. Mittlerweile darf man auch im Stadion Son Moix nicht mehr rauchen, wie ein Verantwortlicher auf Anfrage bestätigte.

Im Stadion Son Moix dürfen Besucher mittlerweile nicht mehr rauchen. / DM

Flughafen

Im Ankunftsbereich, einschließlich Gepäckausgabe und Ankunftshalle, gilt Rauchverbot. Direkt beim Verlassen der Ankunftshalle gibt es aber einen überdachten Bereich für Raucher. Wer vor dem Abflug noch schnell eine rauchen will, kann es sich zum Beispiel vor oder auch nach dem Einchecken auf einer der Bänke vor dem Flughafengebäude gemütlich machen. Wer es eilig hat, kann einmal die Rolltreppe nach oben fahren und findet vor der Sicherheitskontrolle eine Raucherterrasse. Auch im Terminal C auf Höhe der Abflughallen C38–C48 gibt es einen Raucherbereich.

Hier gibt es Zigaretten

Zigaretten bekommt man auf Mallorca im Tabakshop (estanco), an der Tankstelle (gasolinera) oder an Automaten in Bars, nicht jedoch in Supermärkten. Am besten gibt man die spanischen Stichwörter dafür bei Google Maps ein. Da die Betreiber der Tabakshops auf Mallorca eine staatliche Konzession haben, dürfen sie maximal einen Monat pro Jahr geschlossen haben. „Für mehr Zeit müssen wir uns eine Erlaubnis einholen“, sagt Sabina Pons, die an der Promenade an der Playa ganz in der Nähe vom Deutschen Eck den Estanc Palma 48 betreibt. Das Geschäft der Deutsch-Mallorquinerin hat das ganze Jahr über geöffnet, derzeit montags bis samstags von 9.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 9.30 bis 17.30 Uhr. Wie auch andere Estanco-Besitzer darf sie Zigaretten und Tabak nur an Volljährige ausgeben.

Zigaretten sind auf Mallorca im Schnitt billiger als in Deutschland. / Werner

Kosten und Mitnahme von Zigaretten

Mindestens einmal pro Jahr, teils zweimal würden die Preise für Zigaretten in Spanien leicht steigen, weiß Sabina Pons. Eine Stange Marlboro-Zigaretten hätte 2023 noch 50 Euro gekostet, nun sind es bereits 56 Euro. Da die Packung Zigaretten mit etwas über 5 Euro im Schnitt fast immer billiger ist als in Deutschland, nähmen viele Urlauber oft mehrere Pakete mit zurück, sagt die 57-Jährige. Laut aktuellen Daten des Portals Statista zahlen Deutsche für eine Schachtel der beliebtesten Zigaretten-Marken aktuell durchschnittlich 8,20 Euro. Bei anderen Produkten, etwa Wasserpfeifentabak, gebe es hingegen kaum preisliche Unterschiede zwischen beiden Ländern, was Pons auch an der Nachfrage merke.

Innerhalb der EU ist für den persönlichen Gebrauch laut den Angaben auf der Seite des Flughafenbetreibers Aena sowie dem deutschen Zoll die Mitnahme von 800 Zigaretten, 400 Zigarillos, 200 Zigarren sowie einem Kilogramm Rauchtabak (etwa für die Wasserpfeifen) erlaubt.

Abonnieren, um zu lesen