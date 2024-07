So beschreiben Sie auf Mallorca Ihren Beziehungsstatus, wenn Sie ledig oder single sind

Eigentlich komisch, dass wir dafür auf Spanisch dasselbe Wort benutzen: Die Vokabel soltero (in der männlichen Form) oder soltera (weiblich) kann sowohl „ledig“ (also „unverheiratet“) als auch „single“ (also „ungebunden, ohne Partner“) bedeuten. Das klingt zwar irgendwie ähnlich, ist aber doch in der Praxis ein gewaltiger Unterschied. Deswegen muss man manchmal ergänzen: Tengo pareja. (Ich habe einen Partner/eine Partnerin.) Soltero y sin compromiso. (Alleinstehend und ohne Verpflichtungen.)

Und selbstverständlich gibt es da noch feinere Nuancen – matices, wie der Spanier sagt. Deswegen brauchen wir manchmal solche erklärenden Sätze: Estoy saliendo con alguien, pero no nos consideramos pareja fija. (Ich gehe mit jemandem aus, aber wir verstehen uns nicht als festes Paar.)

Keine ernsthafte Partnersuche

Estoy viendo a alguien, pero no es como una relación. (Ich treffe mich manchmal mit jemandem.) Me gusta alguien, pero aún no se ha enterado. (Ich mag jemanden, aber er/sie hat es noch nicht gemerkt.) A veces salgo y tengo alguna cita, pero no estoy buscando pareja seriamente. (Manchmal gehe ich aus und habe ein Date, aber ich suche nicht ernsthaft eine Partnerin/einen Partner.) Ni ganas, ni tiempo. (Kein Interesse, keine Zeit.)

Dann gibt es noch diese On-off-Beziehungen, bei denen keiner der beiden Partner wirklich weiß, ob man gerade zusammen (juntos) oder getrennt (separados) ist. Auf Spanisch können wir diesen Zustand mit dem schönen Ausdruck una relación intermitente (wörtlich übersetzt „blinkende Beziehung“) beschreiben oder auch den Begriff relación discontinua (Beziehungen mit Unterbrechungen) wählen.

On-off-Beziehungen

Manche mischen auch Spanisch mit Englisch und sprechen von una relación on y off (also „eine An-und-Aus-Beziehung“). Meist werden wir wohl die vagen Beschreibungen hören: Ni idea, tenemos una relación complicada. (Keine Ahnung, wir haben eine komplizierte Beziehung.) Una semirelación. (Eine Halbbeziehung.)

Creo que no sirvo para una relación estable de pareja. (Ich glaube, ich tauge nicht für eine stabile partnerschaftliche Beziehung.) O aún no he encontrado la persona indicada. (Oder ich habe noch nicht die richtige Person gefunden.)

Der dazugehörige Wortschatz:

Wortschatz / MZ

