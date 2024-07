Leserfragen: Wo kann man die Benimmregeln für die Playa de Palma auf Deutsch herunterladen?

Ich habe vergangenes Jahr ein Haus erworben, und seit Januar 2024 läuft die Stromabrechnung über Endesa. Wir sind nur teilweise auf der Insel und haben deutlich weniger Stromverbrauch als von Endesa geschätzt abrechnet. Ich habe bei der Filiale in Santa Ponça vorgesprochen und Fotos der aktuellen Zählerstände zweimal von verschiedenen Zeiträumen übermittelt. Die Beschwerde wurde registriert und mit einer Reklamationsnummer versehen. Trotzdem werden weiterhin viel zu hohe Beträge (meist etwa 800 Euro) abgebucht. Letzter Stand war, dass die Ablesefirma kommt und der Wert dann berichtigt wird. Diese Info ist aber auch schon Monate her, und es passiert nichts außer den Abbuchungen. Haben Sie Kontakte, die sich direkt zuverlässig kümmern, oder wie komme ich da weiter? (Christian F., per E-Mail)

Wir haben Ihre Beschwerde mit der Reklamationsnummer an den Pressesprecher weitergeleitet. Nun ist die Antwort gekommen: Die Beschwerde ist in Arbeit. Das Unternehmen hat den Zählerstand abgelesen, und Sie erhalten in Kürze die Rechnung mit dem exakten Verbrauch. Sprich, wenn Sie zu viel gezahlt haben, gibt es Geld zurück.

Wo und wann bekommt man den neuen Bußgeldkatalog für Mallorca 2024 auf Deutsch zur Einsicht zu sehen oder zum Herunterladen? (Michael F., per E-Mail)

Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die sogenannte Ordenanza Cívica, die Benimmregeln von Palma, die unter anderem die Playa de Palma umfassen und die in diesem Jahr neu aufgelegt werden. Diese sind nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Palma noch nicht endgültig verabschiedet – ein Prozess, der sich noch mehrere Wochen hinziehen kann. So lange sind weiterhin die bisherigen Regeln gültig. Sobald die neuen Benimmregeln offiziell verabschiedet und in Kraft getreten sind, werden diese laut der Sprecherin ausschließlich auf Spanisch und Katalanisch veröffentlicht werden. Allerdings denke man darüber nach, sie in Zukunft auch auf Deutsch zugänglich zu machen. Und bei aller Sorge um ein Knöllchen, sollten Sie bedenken: Selten wird an der Playa so heiß gegessen wie gekocht.

