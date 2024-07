Turbulenzen nehmen zu: Warum es im Flugzeug immer öfter wackelt

Nicht nur Menschen mit Flugangst läuft ein kalter Schauer über den Rücken, wenn die Anschnallzeichen im Flugzeug aufleuchten und plötzlich die Maschine heftig wackelt. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl an Flügen, die von Turbulenzen betroffen sind, gestiegen.

Anfang des Monats musste eine Air Europa-Maschine in Brasilien notlanden, weil es das Flugzeug zu stark durchschüttelte. Im vergangenen Jahr starb gar ein Passagier auf der Strecke von London nach Singapur, als der Flieger plötzlich absackte. „Man braucht sich trotzdem keine Sorgen machen“, sagt der Pilot Íñigo Martín Apoita. Schließlich sei die Technik heutzutage so ausgereift, dass die Turbulenzen meist einfach umflogen werden können.

Wie entsteht eine Turbulenz?

Dafür sind in erster Linie klimatische und topografische Bedingungen verantwortlich. Jetstreams sind beispielsweise eine Ursache. Dabei handelt es sich um konstante heftige Winde in acht bis zwölf Kilometer Höhe, sprich der üblichen Reisehöhe eines Flugzeugs.

Jetstreams entstehen durch horizontale Temperaturunterschiede in der Atmosphäre. „Weil diese aufgrund des Klimawandels zunehmen, wird davon ausgegangen, dass auch die Jetstreams stärker werden“, sagte der Luftfahrtingenieur und Pilot Jens Heider der Deutschen Presseagentur.

Fallwinde, Berge, andere Flugzeuge

Möglich ist auch, dass durch ein Gewitter Fallwinde entstehen oder ein vorausfliegendes Flugzeug die Luft mächtig aufwirbelt. „Bergketten können das gesamte Luftpaket anheben“, sagt Heider. Beim Flug über die Alpen, den Mallorca-Urlauber in der Regel erleben dürfen, ist die Chance somit höher, dass es wackelt.

Im Umkreis des Flughafens in Palma würde es immer öfter zu heftigen Gewittern kommen, sagt Beatriz González, Sprecherin des Fluglotsenverbands USCA. „So wie neulich, als das Rollfeld unter Wasser stand. Kritisch wird es, wenn Turbulenzen in den höheren Schichten der Atmosphäre auftreten. Die lassen sich nicht vorhersagen. Es kann klare Sicht herrschen und trotzdem eine heftige Turbulenz auftreten.“

Auch bei wolkenlosem Himmel können Turbulenzen auftreten. / Foto: Patrick Pleul/dpa

Wie die Turbulenzen für den Pilot sichtbar machen?

Diese sogenannten Klarluftturbulenzen entstehen, wenn gegensätzliche Winde mit einer gewissen Kraft aufeinandertreffen, ohne dabei Wolken zu bilden. Laut einer Studie der britischen Universität Reading nahm die Anzahl dieser Art der Turbulenzen in den vergangenen vier Jahrzehnten über dem Nordatlantik zu.

Von 467 Stunden, an denen 1979 Klarluftturbulenzen herrschten, ging es rauf auf 547 Stunden im Jahr 2020. Ähnliche Entwicklungen gebe es auch in den USA. Derzeit wird an Möglichkeiten gearbeitet, um die Turbulenzen für die Piloten auf dem Radar sichtbar zu machen.

Was passiert bei einer Turbulenz?

„Die Maschine fliegt dabei in einen Bereich, in dem ringsherum die Luft absackt – und dadurch sackt auch der Flieger nach unten“, sagt Heider. Das sei Alltag, beruhigt Pilot Íñigo Martín Apoita. „Die Passagiere stellen sich bei Turbulenzen immer vor, wie der Pilot krampfhaft den Steuerknüppel in der Hand hält. Das ist aber nicht so.“

Hin und wieder komme es vor, dass sich die Sauerstoffmasken lösen und von der Decke herunterfallen. „Sie sind aber auch nur leicht befestigt, damit sie schnell fallen.“ Ein Grund zur Sorge sei das nicht.

Vorsicht siegt

Wie bei vielen Dingen im Leben ist die Vorsicht das höchste Gebot. „Die Piloten teilen uns jedes Wetterphänomen mit“, sagt Beatriz González. Im Falle von Turbulenzen schätzen sie ein, ob sie leicht, mittel oder stark sind. „Dann informieren wir das Cockpit der anderen Flugzeuge, die im Anschluss auf der gleichen Route unterwegs sind.

Die Piloten erhöhen oder senken dann meist die Reiseflughöhe. Oder sie weichen leicht vom Kurs ab, wenn es nötig ist“, so die Fluglotsensprecherin. Das ginge in der Praxis sehr einfach. „Wenn wir auf 37.000 Fuß (gut elf Kilometer, Anm. d. Red.) unterwegs sind und die Info bekommen, dass es auf 35.000 Fuß keine Turbulenzen mehr gibt, sinken wir hinab“, sagt Pilot Íñigo Martín Apoita.

Der Radar im Flugzeug entdeckt Wolken, Regen und Schnee. „Den Gefahren eines Gewitters gehen wir um jeden Preis aus dem Weg“, so der Pilot. Sind Turbulenzen zu erwarten, leuchten die Anschnallzeichen auf. Mitunter wird auch der Bordservice eingestellt. „Wenn man hineingeflogen ist und die Leute stehen noch im Gang, ist es zu spät“, so Heider.

Was können Passagiere tun?

„Die Auswirkungen der Turbulenzen verschlimmern sich, wenn die Passagiere nicht angeschnallt sind“, sagt Apoita. „Selbst wenn die Anschnallzeichen nicht aufleuchten, sollte der Gurt umgeschnallt werden.“ Besonders die unerwartet auftretenden Klarluftturbulenzen können die Insassen überraschen, wenn sie gerade schlafen oder am Tomatensaft nippen.

„Mir ist bei Flügen noch nicht das Essen durch die Gegend geflogen – aber ich habe schon gesehen, wie Tee auf dem Schoß eines Passagiers gelandet ist“, sagt Heider. So sehr das Flugzeug auch wackelt, Sorgen machen müsse sich niemand, dass der Flieger auseinanderbricht. „Nach allem, was man bisher über die bei Turbulenzen auftretenden Kräfte weiß, ist das ausgeschlossen“, so der Luftfahrtingenieur.

Mythen im Umlauf

Es kursieren Mythen, dass die Turbulenzen in der Mitte des Flugzeugs weniger stark zu spüren sind und der hintere Teil des Fliegers besonders kräftig wackelt. Die Experten sind sich jedoch darin einig, dass das nicht zutrifft. „Es hängt von der Turbulenz ab“, meint Apoita.

Kollege Heider sagt: „Wenn das ganze Flugzeug absackt, ist es egal, wo man sitzt.“ Dann hilft nur noch, die Ruhe zu bewahren und zu hoffen, dass das Wackeln bald wieder aufhört.

