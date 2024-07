Die große Shopping-Übersicht für Mallorca: Einkaufen geht auf der Insel so

Einkaufen gehen ist für viele Urlauber und Residenten eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Derzeit ist der Sommerschlussverkauf auf der Insel in vollem Gange, und man kann das eine oder andere Schnäppchen machen – zumindest in einem Großteil der Geschäfte. Ob in den Einkaufszentren, auf Märkten oder in den Traditionsgeschäften: Was Konsumenten über das Shoppen auf Mallorca wissen sollten.

Traditionsgeschäfte

Wer die Traditionsgeschäfte unterstützen will, die teils schon in mehreren Generationen betrieben werden, kann sich auf der Website emblematicsbalears.es einen Überblick über sie verschaffen. Schnell wird ersichtlich: Längst nicht nur in Städten wie Palma oder auch Inca und Manacor gibt es tiendas emblemáticas. Eine Übersicht zu den Schätzen, die Besucher etwa in Sineu leicht übersehen, gibt es unter bit.ly/SineuTradition.

Einkaufsstraßen im Zentrum

Besucher können das Einkaufen mit einem Spaziergang durch die engen und nicht so engen Gassen in Palmas Innenstadt verbinden. Reichlich Einkaufsmöglichkeiten gibt es in den Straßen Jaume II und dem Carrer Sindicat sowie dem Carrer Sant Miquel, dem Carrer dels Oms und bei der Plaça d’Espanya. Rund um die Straße Jaume III, den Carrer de la Unió und den Passeig del Borne haben viele Geschäfte auch sonntags und an Feiertagen geöffnet. Einige zentral gelegene Lieblingsgeschäfte der MZ-Redaktion: Der Laden Maricastaña mit ausgefallener Mode, der Secondhand-Shop Flamingos Vintage, die Boutique Humus mit origineller, nachhaltiger Kleidung, das Hutgeschäft Casa Juliá oder der Laden Cocuy, der handgefertigten Schmuck mit Natursteinen anbietet.

Marktfeeling im Freien

Auch Marktfeeling gehört für viele Urlauber fest zum Urlaub dazu. Auf der Insel gibt es in jedem größeren Ort einen Wochenmarkt. Wir empfehlen etwa den Markt in der historischen Altstadt von Santanyí mittwochs und samstags, den in Alcúdia dienstags und sonntags sowie den in Artà am Dienstagvormittag. Der älteste Wochenmarkt findet jeden Mittwoch in Sineu statt. Der Ort Consell im Landesinneren lädt Besucher sonntags zum größten Flohmarkt der Insel ein.

Pures Mallorca-Feeling: Der Markt in diesem Dorf ist auch bei Deutschen sehr beliebt / Nele Bendgens

Markthallen in Palma

Fisch, frisches Obst und Gemüse oder mallorquinische Backwaren gibt es in den Markthallen. Alleine in der Balearenhauptstadt gibt es drei Stück: im Szeneviertel Santa Catalina, im Multikulti-Quartier Pere Garau und mitten in der Innenstadt auf der Plaça de l’Olivar.

Letztere ist die größte Markthalle mit räumlich getrenntem Fischmarkt. Im Obergeschoss ist unter anderem ein Supermarkt der Kette Mercadona untergebracht. Auf zwei langen Rolltreppen können die Kunden bequem von der einen in die andere Ebene wechseln. Dafür geht es in der großen Halle ziemlich wuselig zu, und der Geräuschpegel ist etwas höher als auf den anderen Märkten. Das liegt auch daran, dass hier nicht nur eingekauft wird, sondern auch viele Bars mit Tapas und anderen gastronomischen Angeboten locken.

Dreimal pro Woche findet rund um die Markthalle des Mercat de Pere Garau ein bunter Wochenmarkt statt. | / Simone Werner, cIRO kRAUTHAUSEN

Wie es sich für ein internationales Szeneviertel gehört, wartet der Mercat de Santa Catalina auch mit ausgefallenerer Ware auf, etwa mit Drachenfrüchten, Limetten-Kaviar oder mit den sogenannten Kumquats, auch Zwergorangen genannt.

Die Markthalle im Einwandererviertel Pere Garau ist dafür bekannt, dass dienstags, donnerstags und samstags Stände im Freien aufgebaut werden. An einigen dieser Stände sind es die Landwirte selbst, die ihr Obst und Gemüse verkaufen. Neben der Markhalle gibt es dann auch einen Stand mit lebenden Kaninchen und Federvieh, der Besucher regelmäßig ins Staunen versetzt.

Mallorcas KADEWE

Sie sind Mallorcas KaDeWe: In den beiden Geschäften des spanischen Kaufhausriesen El Corte Inglés in der Avinguda d’Alexandre Rosselló, 16 und der Einkaufsstraße Jaime III (auch sonntags und an Feiertagen geöffnet) in Palma gibt es weitaus mehr als nur Mode, etwa Spielzeug oder Haushalts- und Elektrowaren. Die Betreuungsdichte vom schick gekleideten Personal ist sehr hoch, was sich auch in den gehobeneren Preisen für die Markenklamotten niederschlägt. Noch bis zum 31. August läuft der Sommerschlussverkauf mit anfänglich Rabatten zwischen 30 und 50 Prozent, die sich bis zum Ende hin weiter steigern werden. Beide Filialen haben im Untergeschoss einen Supermarkt. Auch hier sind die Preise nicht mit denen der deutschen Discounter oder der spanischen Kette Mercadona vergleichbar, dafür findet man dort mitunter Produkte, die es fast nirgendwo sonst zu kaufen gibt.

Nützliches für wenig Geld

Spaniens Äquivalent der 1-Euro-Shops oder Krimskrams-Läden wie Woolworth oder Tedi sind China-Läden (chinos). Ob Kuscheltiere, Ventilatoren, Strand-Accessoires, Bademode oder Werkzeug: Hier gibt es alles, und das oft deutlich günstiger als anderswo – allerdings natürlich wenig nachhaltig produziert. Vor allem die Geschäfte in den Gewerbegebieten oder abgelegeneren Stadtvierteln wie Rafal Nou in Palma bieten auf Verkaufsflächen von über 1.500 Quadratmetern Tausende von Produkten an. Sie tragen häufig ein „hiper“ im Namen, heißen etwa „Hiper Xinlon“ oder „Hiper Chino“. In Palma konkurrieren die China-Märkte sogar teils mit weiteren Anbietern in derselben Straße. Wer „bazar“ bei Google Maps eingibt, sieht schnell: Auch in Arenal, Cala Ratjada, Cala Millor, Portocristo oder Can Picafort gibt es chinos.

Altvertrautes

Wer auf Altvertrautes aus der Heimat setzen will, kann die Geschäfte der zahlreichen deutschen Handelsketten aufsuchen, die sich über die Jahre hier niedergelassen haben (bit.ly/3zNl9YF). Am präsentesten im Stadt- und Ortsbild sind die Supermarktketten Aldi und Lidl, die teils auch sonntags und an Feiertagen geöffnet haben. Generell sind sie länger geöffnet, als man es aus Deutschland kennt. Auch bei den Drogerien werben mittlerweile zwei bekannte Ketten um Kunden, Rossmann und Müller. Tedi macht den hiesigen China-Läden Konkurrenz. Daneben gibt es ein Geschäft der Baumarktkette Bauhaus und zwei der Elektrohandelskette Media Markt. Auch der Essener Konzern Deichmann, bekannt für günstige Schuhe, ist mit vier Filialen vertreten, New Yorker mit zwei Filialen.

Geballte Shopping-Power

Viele Läden auf einem Fleck inklusive Gastroangebot gibt es in den Einkaufszentren. Direkt am Flughafen findet man das wohl auch wegen seines modernen Verkaufkonzepts sehr beliebte Fan Shopping Center. Ebenfalls quasi frisch renoviert ist das Centro Comercial Porto Pi am Ende von Palmas Paseo Marítimo. Schnäppchenjäger kommen täglich im Mallorca Fashion Outlet an der Autobahn Palma-Inca in der Gemeinde Marratxí (Ausfahrt 8) auf ihre Kosten. Nicht weit entfernt liegt das Centro Comercial Alcampo Marratxí, das nach dem riesigen Supermarkt benannt wurde. Auch in der Britenhochburg Magaluf gibt es mit La Vila ein kleines Einkaufszentrum.

Verkaufsoffene Sonn-/Feiertage

An folgenden Sonn- und Feiertagen 2024 können die Geschäfte auf Mallorca öffnen.

15. August, Donnerstag, Mariä Himmelfahrt

8. September, Sonntag. Damit die Eltern mehr Zeit haben, um für den Schulanfang alles einzukaufen.

12. Oktober, Samstag, spanischer Nationalfeiertag

3. November, Sonntag, nach Allerheiligen

6. Dezember, Freitag, Tag der Verfassung und Superbrücke Anfang Dezember

22. Dezember, Sonntag vor Weihnachten

29. Dezember, Sonntag zwischen den Feiertagen

