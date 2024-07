Leserfragen: Wie groß ist die Chance, ein an der Playa de Palma gestohlenes Smartphone zurückzubekommen?

In den vergangenen Jahren gab es meist im Juli eine MZ-Sommerparty. Findet sie in diesem Jahr auch wieder statt? (Friederike M., per E-Mail)

Ja, auch in diesem Jahr gibt es eine Sommerparty der Mallorca Zeitung. Sie steigt diesmal etwas später, und zwar am Donnerstag, 8. August, ab 19 Uhr im Country Club von Santa Ponça. Eintrittskarten können Sie ab sofort erwerben. Ein Ticket kostet 50 Euro.

Meinem Sohn wurde sein Handy an der Playa de Palma gestohlen. Gibt es Hoffnung, dass er das Smartphone wiederbekommt? (Beatrice B., per E-Mail)

Sie können den Diebstahl eines Handys bei jeder Polizeidienststelle anzeigen. Die Hoffnung, dass Sie das Gerät wiederbekommen, dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Umfangreiche Ermittlungen wird die Polizei bei der Masse an gestohlenen Handys wohl nicht einleiten.

Wer bietet kleine Näharbeiten an?

Uns wurde ein Grundstück bei Es Pil·larí zum Kauf angeboten, mit eingetragenem und genehmigtem Brunnen. Da der Besitzer das Wasser nur zum Gießen verwendete, gibt es keine Zisterne. Kann man zum Brunnen einfach ein Wasserdepot (aljibe/safareig) anbauen? (Lucia M., per E-Mail)

Das dürfte auf den Einzelfall ankommen – allgemein gültige Aussagen lassen sich hierzu schwerlich treffen. Das Einfachste ist, Sie erkundigen sich direkt im Raumplanungsdezernat der Stadt Palma, wozu Es Pil·larí gehört. Wenn Sie die Katasternummer des Grundstücks mitbringen, sollte man Ihnen das dort sagen können. Sie könnten auch vorab einen auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalt auf der Insel fragen.

Wo kann man in Palma kleinere Sachen nähen lassen, ohne zu tief in den Geldbeutel greifen zu müssen? (Susanne W., per E-Mail)

Es gibt eine ganze Reihe von Läden in Palma, die für kleines Geld Näharbeiten erledigen, unter anderem „Ben Cosit“ im Carrer Bartomeu Torres, 69, oder „Retocs Palma“ im Carrer de Pere Dezcallar i Net, 11, Local 7.

