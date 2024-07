Leserfragen: Wie lange wird das spanische Mindesteinkommen ausgezahlt?

Ich habe von der neuen Schnellfähre gelesen, die zwischen Port d’Alcúdia und Barcelona verkehrt. Wo kann man die Fahrten buchen und was kosten sie? (Alexander B., per Instagram)

Auf dieser Seite finden Sie die Abfahrtszeiten und können die Tickets buchen: www.balearia.com/es/rutas-horarios/ferry-barcelona-mallorca. Die Fahrt kostet ab 55 Euro, für Residenten ab 14 Euro. Wer ein Auto mitnehmen will, muss dementsprechend mehr bezahlen.

Hallo, ich habe Euren Artikel über den Ingreso Mínimo Vital, das spanische Mindesteinkommen, gelesen. Ist der Bezug eigentlich zeitlich begrenzt oder wird es bei Bedarf ein Leben lang ausgezahlt? Ich habe oft gelesen, dass die regionalen Sozialhilfen nach einer gewissen Zeit gekürzt werden oder die Zahlungen auf ein paar Jahre begrenzt sind. (Christian T., per Instagram)

Der Ingreso Mínimo Vital wird im Grunde so lange ausgezahlt, wie die Notsituation besteht. Sprich, solange der Bezugsnehmer keine Arbeit findet oder sich seine Einnahmen nicht auf eine andere Art und Weise erhöhen, bekommt er Geld.

Liebe Redaktion, ich versuche gerade erfolglos, den Maler Gustavo zu erreichen, den ich gut kannte und ein schönes Bild von ihm besitze. Nun ist das Problem, ich habe die Adresse seines Hauses vergessen. Gestern bin ich mit einem älteren deutschen Besucher nach Capdepera gefahren, weil in der MZ stand, sein Espai Gustavo wäre dort geöffnet von 10 bis 14 Uhr. Aber dem war nicht so. Können Sie mir helfen, Kontakt mit Gustavo herzustellen? (Alice M., per E-Mail)

Tatsächlich war der Espai Gustavo just vier Tage lang geschlossen. Allerdings wussten wir bei der MZ davon nichts, sonst hätten wir es in unserem Veranstaltungskalender vermelden können. Seit Mittwoch (17.7.) ist die Galerie wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Von Montag bis Freitag ist das zwischen 10 und 14 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr. Zusätzlich ist am Freitagnachmittag zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr geöffnet. Sie können sich unter Tel.: 971-67 79 73 beim Espai Gustavo melden und den Kontakt zu Gustavo herstellen.

Leser fragen die MZ

