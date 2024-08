Tanzreisen nach Mallorca: Bei diesen Tanzschulen und Anbietern gibt es Salsa, Bachata und Co. mit Urlaubsfeeling

Salsa, Bachata oder Kizomba tanzen lernen oder das eigene Niveau verbessern und währenddessen auf Mallorca Urlaub machen. Das geht schon seit einigen Jahren. Mit Tanzreisen. In Deutschland, der Schweiz und Österreich haben sich einige Reiseveranstalter darauf spezialisiert. In anderen Fällen sind es Tanzschulen, die neben den herkömmlichen Kursen mit ihren Schülern nach Mallorca reisen. Dort stehen neben Workshops bei verschiedenen Tänzern und Besuchen in den Tanzlokalen der Insel dann auch andere Freizeitaktivitäten auf dem Programm.

Tanzreise Mallorca

Der Schweizer Anbieter Tanzreise Mallorca bietet schon seit 2002 die nach Angabe des Anbieters sehr beliebten Tanzreisen auf die Insel an. Sie finden jeweils im Mai und im September statt. Die Teilnehmer der jüngsten Reise im Mai 2024 kamen im Vier-Sterne-Hotel Florida in Magaluf unter. Wie aus dem Programm hervorgeht, konnten die Teilnehmer von vormittags bis zum frühen Abend durchgehend zwischen verschiedenen Workshops wählen, darunter auch welche speziell für Frauen oder Männer oder für bestimmte Niveau-Stufen. Neben Bachata, Salsa und Kizomba wurde auch Mambo, Hip-Hop, Son Cubano, Cha-Cha-Cha oder Zumba getanzt. Abends gab es dann weitere Gelegenheiten zum Tanzen: im Bat in Palma, bei Palmaball, Sunset, Pa’lante Music Club, el Cid, Victory’s, Decapolis Music Club sowie einer Sky Bar an der Playa de Palma und auf einem Katamaran. Auch ein Tanzschuh-Verkauf fand an einem Tag an der Rezeption statt.

Zwischen 200 und 250 Teilnehmer würden an jeder Reise teilnehmen, heißt es bei dem Veranstalter. Der Altersdurchschnitt liege bei etwa 39 Jahren. Etwa 20 Prozent der Teilnehmer kommen aus Deutschland oder Österreich (der Rest aus der Schweiz). Das Team von Tanzreise Mallorca besteht aus 35 bis 40 Lehrerinnen und Lehrern. Sie kommen aus der Schweiz oder Portugal, von Mallorca und Gran Canaria.

Die nächstes Tanzreise findet vom 21. bis zum 28. September 2024 statt. Der Anmeldeschluss für diese Reise ist allerdings bereits abgelaufen. Die An- und Abreise seien stets flexibel (plus/minus ein bis zwei Tage). „Wir verkaufen nur ein Paket mit Mindestteilnahmedauer von sieben Übernachtungen“, gibt der Anbieter auf Anfrage zur Auskunft. Der Preis startet ab 1.390 Schweizer Franken, was um die 1.445 Euro entspricht. „Upgrades wie ein Einzelzimmer oder eine höhere Zimmerkategorie, Zusatztage etc. können dazugebucht werden“, heißt es weiter. Nicht im Preis inbegriffen sind beispielsweise die Flüge wie auch die Touristensteuer. tanzreise-mallorca.ch

Der Anbieter arbeitet mit dem Hotel Florida in Magaluf zusammen. / Tanzreise Mallorca

VíaDanza

Der deutsche Anbieter Víadanza nimmt seit 2000 Tanz-Fans mit ins Ausland, zunächst nach Kuba, dann auch an den Lago Maggiore und seit 2007/2008 nach Spanien. „Hier konzentrieren wir uns seit 2014 auf Mallorca, Málaga und Barcelona, wobei die Kuba-Reisen unser Kerngeschäft sind“, sagt Manfred Kucht. Schon seit vielen Jahren kooperiere der Anbieter mit dem Hotel THB El Cid in Can Pastilla. Dort sind die Teilnehmer untergebracht. Im Hotel im Veranstaltungssaal neben der Pool Bar, mit Blick aufs Meer, findet auch der Unterricht statt. Dafür ist ein kubanisches Tanzpaar und ein mallorquinischer Tourguide mit im Team, der die Tanzszene auf der Insel kennt.

Die Tanzreisen gehen jeweils eine Woche, wobei Ankunft am Montagnachmittag ist. Der Unterricht beginnt dann am Dienstag ab 10 Uhr mit täglich zweieinhalb bis drei Stunden. „Je nach Ausschreibung der Tanzreise wird entweder im kubanischen Salsa-Stil ‚Casino‘, im Salsa-New-York-Style oder im Bachata-Stil unterrichtet. Unterschieden werden darüber hinaus Reisen für das Niveau Anfänger mit Grundkenntnissen/Mittelstufe oder in den Niveaus Mittelstufe/fortgeschritten“, so Kucht. Die Teilnehmerzahl beschränke sich auf 16 Personen pro Gruppe, die meist zwischen 35 und 60 Jahre alt sind, sagt er weiter. Sie stammen vorwiegend aus Deutschland, der Schweiz und Österreich und sind auch bei diesem Anbieter oft „Wiederholungstäter“.

Dienstags und freitags mischen sich die Teilnehmer dann in den hiesigen Tanzlokalen unter die Einheimischen und andere Urlauber. Ein weiterer Programmpunkt ist ein organisierte Restaurantbesuch am Abend in einem Restaurant an der Promenade. „Wir essen dann gemeinsam, und ab 22.30 Uhr darf dann auch noch getanzt werden, wobei es sehr oft passiert, dass sich das Tanzen auf die Promenade verlagert und dann auch vorbeigehende Spaziergänger mittanzen“, erzählt Kucht. Sonntags endet die Reise dann.

Die Tanzreisen finden meist im Juli statt. „Aufgrund der steigenden Nachfrage organisieren wir dieses Jahr erstmals auch drei weitere Tanzreisen im September/Oktober und, wenn alles klappt, ab dem nächsten Jahr dann zwei bis drei weitere Tanzreisen im April/Mai 2025“, so Kucht. Nach Mallorca geht es vom 23. bis 29. September (Salsa 3) wie auch vom 30. September bis 6. Oktober (Bachata 2) und vom 7. bis 13. Oktober (Bachata 3). Der Preis für sechs Übernachtungen in einem Vier- bis Fünf-Sterne-Hotel mit Halbpension, die Unterrichtsstunden, den Transfer und den Eintritt zu zwei Tanzlokalen beträgt ab 1.090 Euro. viadanza.de

Auf dem Programm stehen auch Aktivitäten, die nichts mit Tanzen zu tun haben. / VíaDanza

Habaneando

Habaneando ist eine in Speyer (Rheinland-Pfalz) ansässige Tanzschule. Die nächste von ihr organisierte Mallorca-Reise findet vom 21. bis 27. Oktober statt. Die Teilnehmer sind im Adults-only-Vier-Sterne-Hotel Reverence Life in Santa Ponça untergebracht. „In 20 Workshops mit Top-Lehrern dreht sich alles um Salsa, Bachata, Kizomba und Rueda de Casino“, heißt es auf der Website. Unter den acht dort aufgeführten Tanzlehrern sind etwa Carla Mariel und Gaston Carvallo. Auf dem Programm stehen auch Besuche bei Palmaball, im Bat in Palma sowie im Cuba Live in Palmas Innenstadt.

Die Reisen lassen sich direkt über die Website buchen. Mit Erhalt der Buchungsbestätigung durch die Tanzschule wird die Anzahlung von 20 Prozent innerhalb von zehn Tagen fällig. Der Rest des Betrags ist 35 Tage vor Reisebeginn zu überweisen. Nicht im Preis inklusive sind der Flug, ein Upgrade der Zimmerkategorie, alle Eintrittsgelder sowie die Touristensteuer. Die Reise wird nicht ohne Hotel angeboten. Der Preis pro Teilnehmer für das Doppelzimmer beträgt 850 Euro, der für Gäste im Einzelzimmer 990 Euro. salsatanzreise.de

Auch dieser Anbieter bietet Tanzreisen nach Mallorca an. / Salsa Tanzreise / Habaneando

Swing and Move

Die in Berlin ansässige Tanzschule Swing and Move bietet seit 2012 jährlich Tanzreisen auf die Insel an – jeweils im Mai, in der Vorsaison und außerhalb der Ferien. Je nach Jahr und gebuchter Woche können Teilnehmer während des Aufenthalts Salsa, Merengue, Bachata, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Discofox, Nightclub 2 Step oder Mambo lernen oder ihre Kenntnisse in den einzelnen Tanzstilen vertiefen.

Auch dieser Anbieter bietet ausschließlich das komplette Reise-Paket mit 18 Stunden Tanzunterricht an sieben Tagen an. Hinzu kommen Ausflüge, die von der Tanzschule selbst organisiert werden. Unter den Teilnehmern sind vor allem Schüler der Schule. Externe Gäste seien aber auch gerne gesehen, wie es auf Anfrage heißt. Die Workshops auf Mallorca geben die beiden Tanzlehrer und Inhaber der Tanzschule. Eine Kooperation mit Tanzlehrern auf Mallorca gibt es nicht. Die nächste Tanzreise findet vom 7. bis 14. Mai 2025 statt. Der zweite Zeitraum ist der 14. bis 21. Mai 2025. Die Kosten betragen voraussichtlich circa 800 Euro pro Person (Doppelzimmer und Halbpension). swingandmove.de

Erfahrungen einer Tanzlehrerin

Alicia Jiménez von ExpresArte in Palma ist eine der Tanzlehrerinnen, die schon seit Jahren mit den Anbietern kooperieren. Neben Gruppen mit deutschsprachigen Teilnehmern betreut sie auch französisch- oder englischsprachige Tanzfans. Dass die Workshops überwiegend auf Spanisch stattfinden, sei dabei kein Problem. Die Teilnehmer würden sie sogar explizit darum bitten, sagt Alicia Jiménez. Das sei schließlich authentischer. „Viele Teilnehmer verstehen Spanisch gut – auch, weil die Lieder ja auf Spanisch sind“, weiß die Salsa- und Bachata-Lehrerin. Die wichtigsten Wörter kennt sie aber auch auf Deutsch.

„Die Tanzreisen sind wie ein Intensivkurs, den man an einem Urlaubsort verbringt. Abends können die Teilnehmer das Gelernte dann in verschiedenen Lokalen mit den Einheimischen und anderen Urlaubern anwenden“, sagt Jiménez. Bei den Reisen gebe es verschiedene Formate. „Vor allem, wenn es größere Gruppen sind, haben die Teilnehmer oft den ganzen Tag Tanzkurse und können zwischen verschiedenen, die parallel stattfinden, wählen.“ Alle finden wie bei Tanz-Kongressen im selben Hotel statt. Bei kleineren Gruppen seien das Angebot oft deutlich überschaubarer und der Zeitplan konkreter. Instagram: expresarte_healthcoaching

