Leserfragen: Muss man beim Überholen von Radfahrern auf Mallorca die gesamte Gegenfahrbahn mitbenutzen?

Sind Kinder ab drei Jahren beim MZ-Sommerfest am 8. August willkommen? (Oliver J., per E-Mail)

Kinder sind beim Sommerfest leider nicht zugelassen. Davon abgesehen würden sie sich ohnehin langweilen, da keine Kinderbespaßung vorgesehen war.

Überholen von Radfahrern

Seit 21.3.2022 gelten in Spanien veränderte Verkehrsregeln, zum Beispiel für das Überholen von Radfahrern. Da heißt es, dass beim Überholen auf einer Landstraße die komplette Gegenfahrbahn verwendet werden muss. In der Praxis erlebe ich das anders. (Thomas S., per E-Mail)

In der Verkehrsordnung heißt es, dass beim Überholen von Radfahrern ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss und dass dafür die Gegenfahrbahn teilweise oder ganz mitbenutzt werden darf. Es steht nichts davon da, dass die komplette Gegenfahrbahn benutzt werden muss.

