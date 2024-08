Hier können Sie Kindersitze, Dreiräder, Reisebetten und sogar Bollerwagen auf Mallorca mieten

Sie fliegen mit den Kindern zu den Großeltern auf die Insel, haben aber kein extra Kinderbett? Sie brauchen während des Urlaubs in der Ferienwohnung ein Reisebett, wollen die Kleinen im Boller- oder Kinderwagen von A nach B transportieren oder selbst auf dem Dreirad fahren lassen? Für den gebuchten Mietwagen würde Sie eine dort dazu gebuchte Sitzerhöhung oder ein Kindersitz teuer zu stehen kommen?

Jetzt auch mit Verleih

Die Auswanderin Stefanie Eichhorn sorgt seit diesem Jahr für Abhilfe. In ihrem Geschäft Steffis Segunda Mano in Cala Ratjada verleiht sie die Transporthilfen oder Wagen tage- oder wochenweise, in Ausnahmefällen auch bis zu einem Monat lang. Vergangenes Jahr hatte sie in ihrem Secondhand-Geschäft, in dem es auch Mode für Damen und Herren gibt, bereits Kindersitze zum Verkauf. „Kunden haben mich immer wieder gefragt, ob ich nicht auch welche vermieten könnte. So entstand die Idee“, erzählt die 37-Jährige, die seit 13 Jahren auf Mallorca lebt und selbst drei Kinder hat.

Interessenten müssen für die Leihe jeweils eine Kaution hinterlegen, die mit dem zu zahlenden Preis verrechnet wird. Bei den Bollerwagen benötigt Stefanie Eichhorn zudem ein Ausweisdokument. Was sie in ihrem Laden alles im Angebot hat:

Kinderwagen

Zwei Buggys mit Sonnendach, Ablagefach und Sicherheitsstange und zwei einfachere Kinderwagen. Kosten: 5 Euro pro Tag, 20 Euro pro Woche, 30 Euro Kaution.

Einer der Buggys. / Eichhorn

Bollerwagen

Eichhorn hat einen Holzbollerwagen und einen robusten großen Bollerwagen zum Zusammenklappen im Angebot. Kosten: 5 Euro pro Tag, 35 Euro pro Woche, 50 Euro Kaution plus Hinterlegen des Personalausweises.

Der zusammenklappbare Bollerwagen. / Eichhorn

Dreirad

Das Dreirad kann durch das Ab- oder Anbauen verschiedener Teile wie Schiebestangen oder Kopfstützen auf Kinder zwischen 10 und 24 Monaten zugeschnitten werden. Kosten: 5 Euro pro Tag, 20 Euro pro Woche, 30 Euro Kaution.

Das individuell anpassbare Dreirad. / Eichhorn

Babyschale & Kindersitz

Die Babyschale eignet sich für Kinder bis 1 Jahr. Zudem gibt es Sitze für Kinder bis 18 Kilogramm (1–3 Jahre) und welche für schwerere bis 36 Kilogramm (bis 6 Jahre). Kosten: 5 Euro pro Tag, 20 Euro pro Woche, 30 Euro Kaution.

Auch diese Transporthilfe hat Eichhorn im Angebot. / Eichhorn

Sitzerhöhung

Für ältere Kinder verleiht die 37-Jährige Sitzerhöhungen. Drei Stück hat sie in ihrem Geschäft. Kosten: 2 Euro pro Tag, 10 Euro pro Woche, 15 Euro Kaution.

Reisebett

Das zusammenfaltbare Reisebett, das für Kinder bis zu 3 Jahren geeignet ist, hat in etwa die Maße 1 Meter auf 1 Meter. Kosten: 5 Euro pro Tag, 20 Euro pro Woche, 30 Euro Kaution.

Das Reisebett, das Eichhorn verleiht. / Eichhorn

Steffis Segunda Mano: Av. Cala Agulla, 35, Es Pelats (Capdepera), im Sommer täglich von 9.30–13.30 Uhr, sowie18–22 Uhr (Di. und So. nur abends) geöffnet, WhatsApp: 649-84 20 71, IG: steffis_segunda_mano, FB: Steffis Segunda Mano

