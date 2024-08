Leserfragen: Kann ich Ende Oktober in Cala Ratjada noch Urlaub machen oder ist dann alles zu?

Hola, ich wollte mal fragen, ob man Ende Oktober, Anfang November noch nach Cala Ratjada fahren kann? Oder sind dann schon alle Geschäfte (Boutiquen) geschlossen? (Ines, per Instagram)

Unsere Kollegin von der Ostküste, die in Cala Ratjada lebt, sieht keine Hindernisse für einen Urlaub zu dieser Jahreszeit. Im Gegenteil: Sie rät ausdrücklich zu einem Besuch im Herbst, wenn es nicht mehr so voll und heiß ist. Cala Ratjada wird auch nach der Saison nicht zum Geisterort, so wie manch andere Touristenhochburgen. Es finden sich immer noch geöffnete Läden und Gastronomie, wenngleich auch in Cala Ratjada der 31. Oktober der Stichtag sei, an dem zahlreiche Geschäfte und Restaurants ein letztes Mal vor der Winterpause öffnen. Die Discos und anderen Partylokale schließen bereits Ende September.

Wann macht das Hotel Sur wieder auf?

Als Fan des Örtchens Colònia de Sant Jordi und zwecks Urlaubsplanung fürs nächste Jahr wollte ich euch fragen, ob euch etwas bekannt ist zum ehemaligen Hotel Sur Mallorca. Wann ist mit der Fertigstellung und Buchung zu rechnen? Ich habe keine Infos dazu gefunden. (Heike, per Facebook)

Das angesprochene Hotel, das ehemalige THB Sur, wurde im April 2023 von den Eigentümern der Hotelkette Iberostar, der Familia Fluxà, gekauft. Das gesamte Jahr 2024 über soll das Hotel geschlossen bleiben und gründlich renoviert werden. Die Wiedereröffnung ist für Mai 2025 unter der Marke Iberostar geplant. Informationen, wann die Buchung möglich sein wird, gibt es noch nicht.

Die Kirche von Castellitx bei Algaida soll die älteste auf Mallorca sein. Es wäre so schön, sie zu besichtigen, aber sie ist immer zu. Vor Ort erfuhr ich, dass sie nicht zur Pfarrei Algaida gehört, sondern direkt zum Bistum Mallorca, was den Besuch noch schwieriger macht. Können Sie uns helfen, da reinzukommen? (Ingrid S., per E-Mail)

Eine Mitarbeiterin des Bistums erklärt, dass Sie am besten eine Mail auf Spanisch mit Ihren Daten sowie dem Grund Ihres Besuches an die Adresse des Bistums secretariageneral@bisbatdemallorca.org richten und so eine Besuchsmöglichkeit anfragen.

