Leserfragen: Darf ich an meiner Finca auf Mallorca kleine Ausbesserungsarbeiten durchführen?

Können Sie mir eine Anlaufstelle nennen, an die ich mich wenden kann, um eine Palme in meinem Garten von ihren Palmblättern zu befreien? Wir haben eine sehr hohe Palme und mein bisheriger Gärtner möchte das nicht mehr machen. (Jennifer V., per E-Mail)

Betriebe, die einen Palmenschnitt oder eine Pflege von Palmen anbieten, gibt es auf Mallorca einige. Stellvertretend seien zwei Firmen genannt: etwa VerdSóller (Tel.: 691-36 72 92), deren Niederlassung im Carrer Samil an der Playa de Palma liegt und deren Website auch auf Deutsch zur Verfügung steht. Auch Plantyserv Manacor (Tel.: 971-84 62 96) bietet diese Dienstleistungen an. Der Betrieb liegt in der Avinguda Baix des Cos in Manacor.

Wir würden gerne an unserer „finca rústica“ kleinere Bauarbeiten vornehmen, wie zum Beispiel das Gerätehaus mit Steinen bekleben und ein neues Dach hinzufügen, da das Gerätehaus vom Vorgänger mit Asbestplatten abgedeckt wurde. Wie ist der Ablauf und an wen muss ich mich wenden, wenn ich diese kleineren Arbeiten legal durchführen möchte? (Gabriele F., per E-Mail)

Ich würde mich zunächst einmal an Ihre zuständige Gemeinde wenden – und dort an den Bereich der Raumplanung, auf Spanisch urbanismo. Dort sollte man Ihnen sagen können, ob Sie für die Arbeiten eine Lizenz benötigen, die Sie dann auch dort beantragen können. Sobald es eine (hoffentlich) positive Rückmeldung aus dem Rathaus gibt, können Sie aktiv werden. Allerdings kann es ein wenig dauern, bis die Genehmigungen eintrudeln, viele Rathäuser sind unterbesetzt, speziell zur Urlaubszeit.

Warum gibt es in den Zügen der SFM auf Mallorca für die Fahrgäste keine Toiletten? Das ist höchst unpraktisch. (Janina B., per WhatsApp)

Ein Sprecher des Ministeriums für Mobilität verweist darauf, dass in Spanien bei Verbindungen, die kürzer als zwei Stunden dauern, Toiletten an Bord nicht vorgeschrieben sind. Auf Mallorca sind die Passagiere im längsten Fall eine Stunde im Zug unterwegs. Übrigens: An der Estación Intermodal in Palma gibt es Toiletten.

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

