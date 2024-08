Sorgen? Depressionen? Suizidgedanken? Die spanische Telefonseelsorge funktioniert jetzt auch als Chat und App

Ob für Lieferdienst-Bestellungen, Gespräche mit Freunden oder um Videos für TikTok zu drehen: Handy-Apps sind fest in den Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen integriert. Die spanische Telefonseelsorge „Teléfono de la Esperanza“ hat ihr Angebot nun auch an sie angepasst. Vor eineinhalb Monaten hat das „Telefon der Hoffnung“ einen Chat eingerichtet, der per Website aber auch in einer eigenen App zugänglich ist. Dank ihm können Jugendliche, aber auch alle anderen Menschen täglich zwischen 18 Uhr und 0 Uhr schriftlich ihre Sorgen loswerden.

Stark gestiegene Nachfrage

Wie es in einer Pressemitteilung der Organisation heißt, hat sich die Zahl an bei der Telefonseelsorge nach Hilfe suchenden Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren seit der Pandemie verfünffacht. Alleine im Jahr 2023 seien bei dem Balearen-Ableger 356 Anrufe von Minderjährigen und jungen Erwachsene eingegangen. Das seien vier Mal mehr als im Jahr 2019. Die Anrufe junger Menschen machten im vergangenen Jahr 7,5 Prozent aller Anrufe, die auf den Balearen eingingen, aus.

Pilotprojekt wurde gut angenommen

Der „Chat de la Esperanza“ war zunächst ein Pilotprojekt, das in Málaga und Madrid getestet wurde. Dort kam das Angebot sehr gut an. 16.200 Hilferufe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren gingen dort ein. Einige durchlebten eine emotionale Krise, andere waren gar suizidgefährdet oder legten selbstverletzendes Verhalten an den Tag. Die Telefonseelsorge stellte während der Testphase zudem fest, dass sich außerdem Kinder von 13 und 14 Jahren wie auch Erwachsene zwischen 26 und 35 Jahren per Chat meldeten. Daher wurde das Projekt auf andere Regionen ausgeweitet.

Anonym & kostenlos

Der anonyme Online-Beratungsdienst ist kostenlos. Statt wie bisher zum Telefon zu greifen oder eine Mail zu verfassen, können Jugendliche und andere Nutzer nun mit einem der Freiwilligen chatten. Auf den Balearen gibt es laut dem Sprecher des hiesigen Ablegers, Lino Salas, 32 ehrenamtliche Helfer. Die Berater vom „Telefon der Hoffnung“, die die Textnachrichten entgegennehmen, haben eine spezielle Ausbildung für Jugendliche und deren Probleme. Ein weiterer Vorteil des neuen Chats: Er eignet sich auch für gehörlose Nutzer. Neben dem Chat und der App ist die Telefonseelsorge ganz bewusst auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook oder Twitter vertreten. In der App finden sich jeweils Links dazu. So sollen die Hürden der Kontaktaufnahme möglichst niedrig gehalten werden. Die App gibt es sowohl für iOS als auch für Android.