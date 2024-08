Leserfragen: Dürfen Radfahrer auf Mallorca alles oder müssen sie sich auch an Regeln halten?

Hallo, ich habe eine Frage: Gibt es beispielsweise in Campos eine Essenssammelstelle, wo man nicht angebrochenes Essen abgeben kann? Wir fliegen bald wieder nach Hause und haben Essen übrig. Es wäre ja eigentlich zu schade, es wegzuschmeißen. (Dagi M., per E-Mail)

In Campos selbst ist uns keine passende Anlaufstelle bekannt. Aber fragen Sie doch mal bei der Hilfsorganisation Hope Mallorca nach. Deren Sitz befindet sich in Santanyí, also nicht weit weg von Ihnen. Falls Sie vor Ihrem Abflug noch nach Palma kommen, können Sie die dortigen Tafeln kontaktieren, beispielsweise Zaqueo, die Associació Tardor oder auch SOS Mamás. Auch der Lions Club Palma sammelt Essensspenden, allerdings in größeren Mengen, für sein Projekt „Comida para todos“. Alle Organisationen sind ganz einfach im Internet zu finden, wenn man die Namen eingibt.

Regeln für Radfahrer

Ich bin selbst Rad- und auch Autofahrer. Daher kenne ich die Regeln zum Überholen von Radfahrern. Was mich als Autofahrer jedoch gelinde gesagt ziemlich stört, ist, wenn ich auf einer schmalen Landstraße plötzlich drei oder vier Radfahrer nebeneinander vor mir habe. Es kommt mir vor, als ob diese Radler das Gefühl haben, die Straßen auf Mallorca sind exklusiv für Radfahrer gedacht. Gibt es Regeln für Radfahrer, wie sie sich auf dem Sattel benehmen sollten? (Gianni V., per E-Mail)

Selbstverständlich gibt es auch für Radfahrer Regeln, wie sie sich auf Landstraßen oder im Stadtverkehr in Spanien verhalten müssen. Beispielsweise ist es verboten, zu dritt oder zu viert nebeneinander auf einer Straße zu fahren. Die spanische Verkehrsbehörde DGT erlaubt es Radfahrern in Gruppen, jeweils zu zweit nebeneinander unterwegs zu sein. In Kurven oder an schwer einsehbaren Stellen gilt diese Regel allerdings nicht. Dann müssen die Radfahrer alle hintereinander fahren. Auf der Website der DGT gibt es eine übersichtliche Zusammenstellung der 20 wichtigsten Regeln für Radfahrer. Sie finden diese am einfachsten, wenn sie bei Google die Suchbegriffe „normas ciclistas en carretera“ (Regeln für Radfahrer auf Landstraßen) eingeben.

