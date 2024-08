Leserfragen: Was hatte es mit der riesigen Polizeikontrolle an der Mallorca-Fähre auf sich?

Am Sonntagabend (25.8.) fand bei der Ankunft der Fähre aus Toulon in Port d‘Alcúdia eine sehr aufwendige Polizeiaktion statt: Spurensicherung auf dem Schiff, dann Kontrolle aller Passagiere sowie Fahrzeuge und Gepäck. Die Aktion dauerte über sechs Stunden, die die Passagiere größtenteils ausharren mussten. Wissen Sie, was da los war? (Jan T. und Manfred H., per E-Mail)

Das war tatsächlich ein ungewöhnlicher Einsatz. Kurz vor der Ankunft in Port d‘Alcúdia wurde festgestellt, dass der Safe der Fähre geknackt und rund 70.000 Euro daraus entwendet worden waren. Deshalb entschieden sich die Guardia Civil und Hafenpolizei dazu, jedes Fahrzeug beim Verlassen der Fähre zu kontrollieren. Gefunden wurde das Geld bisher nicht. Vermutet wird nun, dass es ein Mitarbeiter gestohlen haben könnte.

Was bedeutet der Hinweis an der Busspur?

Wir sind gerade im Urlaub auf Mallorca und haben beim Befahren der Flughafenautobahn bemerkt, dass über der Fahrbahn an den Leuchttafeln etwas von „Access lliure“ der VAO-Spur stand. Bedeutet das, dass die Spur dann von allen Verkehrsteilnehmern benutzt werden darf? (Fabian R., per E-Mail)

Sie haben richtig gemutmaßt. Die VAO-Spur, die von der Nähe des Flughafens bis in die Stadt führt, ist seit kurzer Zeit teilweise für alle Verkehrsteilnehmer geöffnet. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 7 Uhr morgens dürfen auch Autofahrer, die alleine unterwegs sind, auf der Spur fahren. Zunächst war die Spur nur für Busse, Motorräder, Taxen, Elektroautos und solche Fahrzeuge gedacht, in denen mindestens zwei Personen unterwegs sind. Diese Regelung lockerte die spanische Verkehrsbehörde DGT im Juli.

