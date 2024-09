So gut wie amtlich: Das sind die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca bis Ende 2025

Seltene Einigkeit im Einzelhandel: Traditionelle Geschäfte, Supermärkte und große Handelsketten auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln haben sich jetzt definitiv auf die zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage im Jahr 2025 geeinigt. Gleich mehrere Termine werden auf die Zeit rund um den Black Friday und auf den Dezember gelegt, die traditionellen Schlussverkaufszeiten verlieren dagegen weiter an Bedeutung.

Termine im Jahr 2025

Die zehn Termine, die bereits der balearischen Landesregierung mitgeteilt wurden, sind der 5. Januar (Sonntag vor dem Dreikönigstag), der 1. März (Samstag, Tag der Balearen), der 17. April (Gründonnerstag), der 15. August (Freitag, Mariä Himmelfahrt), 7. September (Sonntag vor dem Schulstart), 1. November (Samstag, Allerheiligen), 30. November (Sonntag nach dem Black Friday), 6. Dezember (Samstag, spanischer Verfassungstag), 21. Dezember (Sonntag vor Weihnachten) und 28. Dezember (Sonntag nach Weihnachten).

Die Einigung kam zustande, nachdem die Gewerkschaftsvertreter nach anfänglichen Bedenken die Ballung von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen zu Jahresende akzeptierten. Bei den Verhandlungen im vergangenen Jahr hatte sich an dieser Frage Streit aufgetan. Die großen Handelsketten verzichteten auf Verkaufstage an den Sonntagen zum Start des Winter- und des Sommerschlussverkaufs im Januar und im Juni – die rebajas haben im Vergleich zum Black-Friday-Fieber stark an Bedeutung verloren. Der jetzige Vorschlag muss zwar noch offiziell von der zuständigen Kommission im balearischen Wirtschaftsministerium beschlossen werden. Angesichts der Einigkeit in der Branche werden aber keinerlei Änderungen mehr erwartet.

Die Antwort des Einzelhandels auf die „cuesta de enero“ sind die „rebajas“ (Schlussverkaufsangebote). | FOTO: EFE / TOM GEBHARDT

Kritik kam allein von der Verbraucherorganisation Consubal, allerdings weniger wegen der Verteilung der verkaufsoffenenen Sonn- und Feiertage – vorgeschlagen wurde ein weiterer Termin im Dezember wegen der Bedeutung der Weihnachtseinkäufe für die Konsumenten –, sondern wegen mangelnder Partizipation bei den Verhandlungen.

Termine bis Jahresende

Bis Jahresende stehen derweil noch sechs verkaufsoffene Sonn- und Feiertage auf den Balearen an: der 8. September (Sonntag vor Schulstart), 12. Oktober (Samstag, spanischer Nationalfeiertag), 3. November (Sonntag nach Allerheiligen), 6. Dezember (Freitag, Tag der Verfassung), 22. Dezember (Sonntag vor Weihnachten) sowie 29. Dezember (Sonntag zwischen den Feiertagen).

Unabhängig von diesen Terminen dürfen kleine Geschäfte auf den Balearen immer öffnen – was sie aber meist an Feiertagen nicht tun –, und auch für die Tourismuszonen auf den Inseln gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Der Festival Park in der Gemeinde Marratxí (Mallorca Fashion Outlet) unterdessen darf praktisch immer öffnen.