Von günstig bis teuer: Strandliegen-Preise auf Mallorca im Überblick

Es sich auf einer Liege am Strand bequem machen, idealerweise mit einem Cocktail in der Hand und dem Rauschen des Meeres in den Ohren – so stellen sich viele ihren Mallorca-Urlaub vor. Doch die Preise für Liegen und Sonnenschirme können je nach Ort deutlich variieren. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, wie viel sie derzeit für Strandkomfort auf der Insel zahlen. Hier ist ein Überblick über die Preise, geordnet nach Regionen.

Playa de Palma

Wer sich nach einer langen Nacht am Ballermann auf einer Liege ausruhen möchte, muss am Balneario 6 mit 60 Euro für zwei Liegen und einen Schirm rechnen. Der gleiche Preis gilt auch für ruhigere Abschnitte wie den Balneario 10 auf Höhe des Aquariums oder den Balneario 15 in Can Pastilla.

In Ciutat Jardí, einem Strandabschnitt, der sich näher am Stadtzentrum befindet, geht es günstiger zu: Eine Liege kostet dort 6 Euro, ein Schirm 7 Euro – die Kombination aus zwei Liegen und einem Schirm schlägt mit 19 Euro zu Buche.

Südosten

An der Cala Santanyí mit ihrem feinen Sandstrand entspannen Urlauber und Bewohner für 19,50 Euro auf zwei Liegen im Schatten eines Schirms.

Deutlich teurer wird es an der malerischen Bucht Cala Sa Nau in der Nähe von Portocolom: Hier zahlen Gäste rund 50 Euro für zwei Liegen und einen Schirm. Wie Leser berichten, sind die Liegen dort oft schon früh am Morgen belegt. Dafür gibt es neben dem Verleih auch einen kleinen Chiringuito.

Nur wenige Kilometer entfernt bietet die Cala Marçal eine preiswertere Alternative: Für 17 Euro gibt es zwei Liegen, einen Schirm und sogar einen Safe. Eine Einzelliege kostet 6,70 Euro pro Tag.

Südwesten

Am Strand von Illetes werden für zwei Liegen und einen Schirm 52 Euro verlangt – dafür würde man direkt an der Liege bedient, berichtet eine Leserin der MZ.

Noch teurer wird es in Cala Major nahe den Hotels und dem Königspalast, wo für ein Premium-Set mit zwei Liegen, Schirm und Safe ganze 70 Euro pro Tag fällig werden.

Deutlich günstiger geht es in Peguera zu, wo zwei Liegen mit Schirm für 22,50 Euro pro Tag erhältlich sind.

Wer in der Gemeinde Calvià eine ruhige Alternative in der Nähe des Party-Hotspot Magaluf sucht, findet sie in Cala Vinyes. Der familienfreundliche Sandstrand ist umgeben von mediterraner Vegetation. Hier gelten dieselben Liegen- und Schirmpreise wie in Peguera: 22,50 Euro für alles zusammen.

In Costa de la Calma gibt es keinen Sand, sondern nur Betonuntergrund – dafür aber viel Komfort und einen Chiringuito. Hier kosten zwei Liegen mit Schirm 45 Euro. Sie sind schon fast Pflicht, da das Liegen auf dem Handtuch direkt auf dem Boden wenig einladend ist.

Norden

Ob die Playa de Formentor der schönste Strand Mallorcas ist, darüber lässt sich streiten – bei vielen steht sie aber ganz oben auf der Liste. Der lange und schattige Strand vor dem luxuriösen Hotel Four Seasons Formentor hat allerdings auch seinen Preis: In der Zone Platja Mar, nahe dem Parkplatz, kostet eine Liege 65 Euro pro Tag, zwei Liegen mit Schirm bis zu 157,70 Euro. Eine Bali-Liege für zwei Personen und Schirm gibt es für 210 Euro.

Wesentlich preiswerter, aber nicht weniger schön ist die Playa de Muro, die sich kilometerweit zwischen Alcúdia und Can Picafort erstreckt. Weicher, heller Sand und flach abfallendes Wasser machen sie besonders bei Familien beliebt. Zwei Liegen mit Schirm kosten dort 18 Euro. Im benachbarten Can Picafort liegen die Preise auf dem gleichen Niveau.

Osten

Auch der Strand von Sa Coma ist ein beliebter Urlaubsort für viele deutsche Familien. Zwei Liegen mit Schirm kosten hier 35 Euro. Eine Leserin berichtet, dass man dafür auch zwei Getränkegutscheine erhält.

Nur etwa vier Kilometer entfernt liegt Cala Millor – landschaftlich ähnlich, aber preislich ganz anders: Zwei Liegen mit Sonnenschirm kosten hier lediglich 15 Euro pro Tag. Auch hier säumen Chiringuitos und Hotelanlagen die Promenade, aber der Preisunterschied beim Liegenverleih ist deutlich spürbar.

Alternativen zum Liegenverleih

Die Preise für die Strandliegen wollen einige Leser nicht einfach hinnehmen – sie schlagen Alternativen vor, wie man günstiger am Strand liegen kann.

Eine Leserin empfiehlt, bei der Ankunft auf der Insel im Baumarkt eine Liege zu kaufen und diese während des gesamten Urlaubs zu nutzen. „Am Abreisetag kann man sie verschenken. Das ist immer noch billiger“, rät sie.

Eine andere Urlauberin brachte ihre eigene Liege aus Deutschland mit – für 18 Euro bei eBay gekauft. „Ich bin drei Wochen auf der Insel und will danach nicht in die Insolvenz gehen“, kommentierte sie.

Eine weitere Möglichkeit sind Klappliegen zum Verleih: nicht ganz so bequem, aber deutlich günstiger. Eine Leserin empfiehlt dafür ein Unternehmen an der Playa de Palma beim Balneario 8 namens Beachtime. Hier könne eine Liege für 4 Euro am Tag gemietet werden. Im Vergleich zu den 60 Euro, die man für Liegen am gleichen Strandabschnitt zahlt, ist das ein echtes Schnäppchen.

Abonnieren, um zu lesen