Ausbildung, Dauer, Gehalt: So werden Sie Flugbegleiter auf Mallorca

Welche Voraussetzungen müssen eigentlich Flugbegleiter (tripulantes de cabina de pasajeros, TCP) erfüllen, wie lange dauert ihre Ausbildung und was verdienen sie? Vielleicht sind Ihnen dieses Fragen auf einem Mallorca-Flug über den Wolken schon einmal in den Sinn gekommen. Gleichgültig, ob Sie nur neugierig sind oder Sie die Ausbildung auf Mallorca selbst machen wollen: Wir klären die wichtigsten Fragen rund um den Beruf.

In Deutschland erfolgt die Ausbildung bei der jeweiligen Airline. „Sie bildet einen nach ihren Bedürfnissen aus. In Spanien läuft es anders. Hier gibt es Flugbegleiterschulen. Dort machen Berufsanfänger eine Art Grundausbildung und bewerben sich damit danach bei den Fluggesellschaften“, weiß MZ-Leserin Yvonne, die seit 16 Jahren als Flugbegleiterin arbeitet und teilweise auf Mallorca lebt.

Eine der bekanntesten Flugbegleiterschulen auf der Insel ist Flycademy. Der Anbieter hat seinen Sitz an den Avenidas in Palma und ist von der staatlichen Agentur für Flugsicherheit wie auch vom spanischen Entwicklungsministerium anerkannt.

Die Voraussetzungen

Laut den Informationen auf der Website von Flycademy müssen Bewerber folgende Voraussetzungen erfüllen:

Zwischen 1,57 und 2 Meter groß sein (bei manchen Airlines weicht die Mindest- oder Maximalgröße minimal von diesen Zahlen ab)

groß sein (bei manchen Airlines weicht die Mindest- oder Maximalgröße minimal von diesen Zahlen ab) Laut der Flycademy verlangen manche Airlines zudem, dass man mit ausgestreckten Armen 2,12 Meter erreicht. Das Kriterium gelte für Männer und Frauen gleichermaßen

erreicht. Das Kriterium gelte für Männer und Frauen gleichermaßen Volljährigkeit . Manche Airlines fordern sogar, dass man mindestens 21 Jahre alt ist

. Manche Airlines fordern sogar, dass alt ist Einen Arztcheck durchlaufen haben, bei dem einem ein guter Gesundheitszustand bescheinigt wurde

haben, bei dem einem ein guter Gesundheitszustand bescheinigt wurde Für ein gepflegtes Äußeres sorgen und sich fit halten (Tattoos an sichtbaren Stellen etwa sind nicht erlaubt).

(Tattoos an sichtbaren Stellen etwa sind nicht erlaubt). Gute bis sehr gute Englischkenntnisse. Je mehr weitere Fremdsprachen man beherrscht, desto besser. Je nach Land, aus dem die Airlines stammt, kann sie zusätzlich Kenntnisse in der Landessprache verlangen

Je mehr weitere Fremdsprachen man beherrscht, desto besser. Je nach Land, aus dem die Airlines stammt, kann sie zusätzlich Kenntnisse in der Landessprache verlangen Ein guter Teamplayer sein

sein In schwierigen Situationen Übersicht und Gelassenheit bewahren können

bewahren können Schwimmen können

„Für deutsche Bewerber gelten bei Flycademy keine weiteren besonderen Voraussetzungen, da sie einen europäischen Pass haben. Lateinamerikaner etwa müssen eine gültige Arbeitserlaubnis vorweisen“, so eine Mitarbeiterin der Ausbildungsstätte.

Was etwa Lufthansa von Bewerbern fordert, können Sie hier nachlesen. Die Bedingungen, die bei der irischen Fluggesellschaft Ryanair gelten, finden Sie hier: careers.ryanair.com/cabin-crew.

In Sachen Gehalt sollte man bedenken, dass je nach Wohnort eine andere Besteuerung fällig ist. / DPA

Der Ablauf der Ausbildung

Im sogenannten TCP-Kurs von der Flycademy enthalten sind neben den Lerninhalten (Erste Hilfe, Vorschriften in der Luftfahrt, Handeln im Notfall, Gefahrengut) und der Nutzung eines Flugsimulators unter anderem:

eine Uniform , die die Teilnehmer bei den Kursen tragen, um sich schon einmal daran zu gewöhnen

, die die Teilnehmer bei den Kursen tragen, um sich schon einmal daran zu gewöhnen ein Styling- und Schmink-Tutorial

eine Fotosession für Bewerbungsfotos

für Bewerbungsfotos eine Weiterbildung zu emotionaler Intelligenz

die Reise nach Valencia inklusive Unterkunft (dort wird das Gelernte in einem Flugsimulator in die Praxis umgesetzt, auch die Abschlussprüfung findet dort statt.)

inklusive Unterkunft (dort wird das Gelernte in einem Flugsimulator in die Praxis umgesetzt, auch die Abschlussprüfung findet dort statt.) Hilfe bei der Nutzung der Jobbörse

Der Unterricht bei Flycademy findet auf Spanisch statt. Die Kurse, in denen bis zu 20 Schüler Platz haben, dauern zweieinhalb oder drei Monate. Montags bis freitags jeweils am Vormittag haben die Schüler je vier Stunden Unterricht. Der nächste Kurs bei Flycademy beginnt im September. Ab Oktober beginnt zudem ein Express-Kurs, der nur fünf Wochen dauert. Der Unterricht findet dann montags bis freitags jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.

Die Kosten der Ausbildung

Die Reservierung eines Platzes (matrícula) bei Flycademy kostet 390 Euro. Für den Expresskurs sind zusätzlich ab 1.800 Euro fällig, für andere circa 3.000 Euro.

Das machen Flugbegleiter

Mit der spanischen licencia de tripulante de cabina können sich die Absolventinnen und Absolventen als Kabinenpersonal für Fluggesellschaften im gesamten EU-Raum bewerben. Ihre Aufgabe besteht dann neben dem Service an Bord darin, die Fluggäste zu informieren und ihnen zu helfen, die für die Sicherheit des Flugzeugs festgelegten Regeln und Verfahren einzuhalten. Auch ansonsten soll das Kabinenpersonal den Passagieren den Flug so angenehm wie möglich machen.

Gehalt und Urlaubstage

Für die Bezahlung hat jede Fluggesellschaft ihre eigene Gehaltstabelle. Bedenken sollte man, dass das Gehalt je nach Wohnort anders besteuert wird. „Jedes Land hat seine eigenen Abkommen, Steuern oder Mindestlöhne“, heißt es etwa auf der Website von Flycademy. Auch die genaue Anzahl an Flugstunden, Übernachtungen und Bereitschaftsdiensten beeinflussen die Endsumme.

Laut Flycademy bieten Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten in der Regel höhere Gehälter sowie langfristige Arbeitsverträge. Auch Flugbegleiter, die Langstrecken-Flüge machen, würden mehr verdienen als die, die nur auf der Kurzstrecke unterwegs sind. Schaut man sich im Netz um, ist für Spanien oft von ab 1.250 Euro (Netto) Grundgehalt die Rede. Hinzu kommen etwa Zuschläge, wodurch zumindest ab 1.500 Euro erreicht werden.

Laut einer EU-Verordnung ist das Minimum an freien Tagen pro Monat zwischen acht oder zehn, wobei die Tage nicht zwingend hintereinander liegen müssen. Wie viele freie Tage man genau hat und wann, hängt unter anderem von den Tarifverträgen der jeweiligen Fluggesellschaft und der Jahreszeit ab. Auch der Flugplan und die Vertragsart spielen eine Rolle.

Diese anderen Anbieter gibt es

Flycademy ist längst nicht der einzige Anbieter von TCP-Kursen auf Mallorca. Nicht weit entfernt hat Air Hostess Baleares seinen Sitz (Av. del Comte de Sallent, 7). Die Kurse kann man flexibel in zwei bis neun Monaten machen, wie es auf der Website heißt. Zur Auswahl stehen folgende Kurse: „Economy“, „Business“ oder „First“. Auf der Website finden sich keine Preise. Darüber gibt es auch auf MZ-Anfrage keine Auskunft. Eine Teilnehmerin berichtet allerdings, dass sie für den „First“-Kurs 400 Euro Einschreibegebühr und 4.600 Euro bezahlt hat. Der „Economy“-Kurs koste neben der Einschreibegebühr 3.100 Euro, der „Business“-Kurs 4.300 Euro.

Auch das Centro de Estudios Aeronáuticos hat in Palma (C/. de Miquel Marquès, 2, bajo b) einen Standort, an dem es Flugbegleiter-Kurse anbietet. Als empfohlenes Maximalalter für die Teilnehmer geben die Verantwortlichen auf ihrer Seite 35 Jahre an. Für ältere Bewerber stünden die Chancen bei den Airlines später deutlich schlechter.

Selbst auf telefonische Anfrage der MZ rückt die Mitarbeiterin keine Preise heraus. Informationen gebe es nur für tatsächlich interessierte Schüler, die persönlich vorbeikommen, so die Aussage.

Hilfreiche Links – https://lufthansagroup.careers/de/lufthansa/flugbegleiter-in – careers.ryanair.com/cabin-crew – Flycademy: Av. de Portugal, 1, Entresuelo, Palma, flycademy.com – Air Hostess: Av. del Comte de Sallent, 7, Palma, air-hostess.net – CEAE: Carrer de Miquel Marquès, 2, bajo b, Palma, cursosceae.es

