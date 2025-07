Leserfragen: Muss ich jetzt zahlreiche Strafzettel in Palma fürchten?

Ich bin ganz begeistert vom Artikel über den Hobbyastrologen Andreas Glaesser. Sie erwähnen, dass Andreas eine eigene Website hat. Würden Sie mir bitte die URL mitteilen? Ich bin selbst Hobbyastrologe und würde gerne Kontakt zu ihm aufnehmen. (Jürgen H., per E-Mail)

Andreas Glaesser hat eine sehr schön gestaltete Website, die unter deep-cosmos.com zu finden ist. Dort stellt der Deutsche alle seine Fotos in hoher Auflösung ein. Sie können sich per Kontaktformular auf der Website mit ihm in Verbindung setzen. Ich kann mir vorstellen, dass er sich über einen Austausch freut.

Mitte Juli war ich am Strand Tora in Peguera und da ist ein Kiefernbaum auf den Strand gefallen. Gibt es dazu mehr Informationen, was passiert ist? Im Internet finde ich dazu nichts. Ich hoffe keiner wurde verletzt. (Lisa L., per E-Mail)

Da sich im Internet unter den verschiedensten Suchbegriffen kein Artikel zu dem Vorfall findet, ist davon auszugehen, dass der Baum niemanden getroffen hat. Von daher müssen Sie sich keine Sorgen über eventuelle Verletzte machen.

Mit dem Motorroller in der Acire-Zone

Ich lebe noch nicht so lange auf Mallorca und wusste bisher nicht, was die Acire-Zone in der Altstadt von Palma ist. Nachdem ich es nun herausgefunden habe, habe ich Angst, dass ich zahlreiche Strafzettel zugestellt bekomme, weil ich in den vergangenen Wochen häufig mit meinem Motorroller in die Zone eingefahren bin. Oder ist das vielleicht sogar erlaubt? (Maria N., per E-Mail)

Ihre Sorgen sind zum Glück unbegründet. Denn die Acire-Zone in der Altstadt gilt nicht für Motorräder und andere motorisierte Zweiräder. Sie können mit Ihrem Motorroller auch in die Acire-Zone einfahren, wenn Sie nicht Residentin in der Altstadt sind oder sich noch keine Plakette besorgt haben. Eine Strafe müssen Sie nicht befürchten. Übrigens auch nicht wegen der neuen Umweltzone ZBE. Auch diese gilt nicht für motorisierte Zweiräder. Und noch einen Vorteil haben Sie mit Ihrem Roller: Sie können Ihr Fahrzeug auch auf Anwohnerparkplätzen abstellen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen.

