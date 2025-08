Auswandern nach Mallorca: So lange dürfen Sie Ihre deutsche Handynummer nutzen

Der bequemste Weg ist nicht immer der korrekteste: Wer frisch nach Mallorca ausgewandert oder Langzeit-Urlauber auf der Insel ist oder zwischen ihr und Deutschland pendelt, nutzt oft noch seine deutsche Handynummer. Dank dem 2017 eingeführten kostenlosen Roaming entstehen für Nutzer trotz des Aufenthalts in Spanien keine Zusatzkosten. Legal ist das nicht, sofern man sich langfristig oder überwiegend auf Mallorca aufhält. Ab wann deutsche Mobilfunkanbieter Nutzer abmahnen und Zusatzgebühren verlangen können.

Fair-Use-Policy

Um zu verhindern, dass Kunden von ihrer deutschen SIM-Karte dauerhaft im Ausland Gebrauch machen, ohne den heimischen Markt zu nutzen, kann der Mobilfunkanbieter nach vier Monaten im Ausland die sogenannte „Fair-Use-Policy“ anwenden. Dadurch wollen die Unternehmen auch verhindern, dass sie zuzahlen müssen. Bei den meisten gilt: Wer länger im Ausland ist als zu Hause und ein größeres Datenvolumen beim Roaming nutzt als im Inland, dürfte Probleme bekommen. Mobilfunkanbieter dürfen dann Nachweise einfordern, dass der Nutzer im Ausstellungsland lebt („stabile Bindung“). Das geht beispielsweise über Arbeitsverträge, den Personalausweis, Aufenthaltsgenehmigungen oder Meldebescheinigungen.

Um sich zu rechtfertigen, haben Nutzer 14 Tage Zeit. Reichen sie keine Nachweise ein und überschreiten die in der „Regelung der angemessenen Nutzung“ festgelegten Verbrauchsgrenzen weiter, dürfen die Anbieter Zuschläge erheben. Rechenbeispiele und Angaben zu den zulässigen Höhen der Zuschläge finden Sie hier.

Nutzer sollten daher die Bedingungen ihres Anbieters genau kennen (ein Beispiel von Aldi Talk gibt es hier). Wer seine deutsche Nummer nicht verlieren will, sollte sich nach Möglichkeit regelmäßig mit dem heimischen Netz verbinden.

Spanische SIM-Karte besorgen

Bei längeren Aufenthalten in Spanien kann es ohnehin ratsam und auch günstiger sein, (zusätzlich) eine spanische SIM-Karte zu erwerben und lokale Tarife zu nutzen. So bürdet man Anrufern mit einer spanischen Nummer keine Zusatzkosten auf. Außerdem brauchen Auswanderer für eine ganze Reihe an Behördengängen eine eigene spanische Nummer. Ohne sie können Zugezogene hierzulande beispielsweise kein Bankkonto eröffnen, nicht vom Arzt ihres öffentlichen Gesundheitszentrums angerufen werden und noch nicht einmal die so wichtige NIE-Nummer erhalten.

Eine Übersicht mit günstigen Angeboten einiger Anbieter finden Sie unter diesem Link. Oft bieten die Pakete ein im Gegensatz zu Deutschland höheres Datenvolumen für mobiles Internet zu einem geringeren Preis. Beachten sollte man allerdings, dass auf Mallorca Telefonate nach Deutschland unter Umständen deutlich teurer sind als beim Roaming mit einer deutschen SIM-Karte in Spanien. Daher eignen sich die spanischen SIMs vor allem für Inlandsgespräche.

Abonnieren, um zu lesen