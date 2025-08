Leserfragen: Wie kann ich vor dem Liga-Spiel auf Mallorca Barça-Star Lamine Yamal treffen?

Hallo, am 16. August spielt der FC Barcelona gegen Real Mallorca auf der Insel. Mein neunjähriger Sohn ist ein riesiger Lamine-Yamal-Fan und hofft, dass es eine Möglichkeit gibt, dem Spieler zu begegnen. Haben Sie eine Idee, wo die Chance am größten ist, auf die Stars zu treffen? (Danilo P. per E-Mail)

In der Regel veröffentlichen die mallorquinischen Zeitungen ein, zwei Tage vor dem Spiel den Reiseplan. Sprich, es ist normalerweise bekannt, wann die Spieler am Flughafen ankommen und welches Tageshotel sie beziehen. Dort könnten Sie jeweils warten. Meist handelt es sich um das Valparaíso Palace in Palma. Wenn Sie das nötige Kleingeld haben, können Sie sich auch VIP-Tickets kaufen. Mit denen ist sogar der Zutritt zur Mixed Zone möglich. Dort bietet sich die beste Gelegenheit für ein Foto/Autogramm. Das müssten Sie aber noch einmal beim Kauf mit dem Club abklären. Chef der VIP-Zonen ist ein Deutscher, der Ihnen bestimmt alle Fragen beantworten kann.

Die Sache mit der Regenwahrscheinlichkeit

Hallo, was bedeutet eigentlich die Regenwahrscheinlichkeit, die der Wetterdienst täglich ausgibt? (Rudolf P., per E-Mail)

Bei 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit regnet es bei dieser Wetterlage in acht von zehn Fällen. Es bedeutet nicht, dass es 80 Prozent des Tages regnet oder 80 Prozent der jeweiligen Gebiete vom Regen betroffen sind.

Wieso kann ich in der App nicht kommentieren?

Hallo, ich lese am liebsten die MZ in der App, sehe dort aber nie Kommentare. Wenn ich selbst versuche, einen Artikel zu kommentieren, erscheint bei mir immer ein Fehler. Das ist schade, dass eine deutsche Zeitung keine Kommentare zulässt. Ist das gewollt oder ein technisches Problem? (Ulrich M., per E-Mail)

Wir haben es gerade ausprobiert und konnten problemlos in der App kommentieren. Wichtig ist, dass Sie ein registrierter Nutzer oder Abonnent sind. Sollten Sie trotzdem nicht kommentieren können, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die neueste App heruntergeladen haben. Ist dies der Fall, schließen Sie die App (auch im Hintergrund) und loggen sich neu ein. Jetzt müsste es klappen.

