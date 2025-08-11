Gewöhnt man sich irgendwann an die Hitze auf Mallorca?

Muss man nur lange genug auf Mallorca leben, um sich mit jedem Sommer besser an die heißen Temperaturen zu gewöhnen? Warum fällt es manchen Menschen leichter, die Hitze zu ertragen? Wir haben die Hitze- und Klimaforscherin Veronika Huber und die Allgemeinärztin am ArztZentrum Santa Ponça Sandra Lossau gefragt.

Anpassung an Hitze

Huber, die aus Aachen stammt, aber seit elf Jahren in Sevilla lebt, weiß: „Es gibt in der Wissenschaft keine Hinweise darauf, dass genetische Faktoren dafür verantwortlich sind, dass man Hitze besser oder schlechter verträgt.“ Was man durch Studien aber sehr wohl herausgefunden hätte, sei, dass man sich physiologisch akklimatisieren kann. Bei Versuchen, für die Probanten sich in Klimakammern körperlich betätigt haben, haben Wissenschaftler schon von einer Woche zur nächsten Veränderungen feststellen können. „Der Körper passt sich durch vermehrtes Schwitzen und die Anpassung der Herzfrequenz an die Hitze an“, resümiert Huber.

Wer etwa auf Mallorca lebt, habe es womöglich schon am eigenen Leib erfahren: Die erste Hitzewelle des Sommers trifft einen so, wie wenn man eben erst aus Deutschland auf die Insel gezogen wäre, die zweite oder dritte ist dann schon deutlich besser zu ertragen.

Doch nicht nur auf der körperlichen Ebene geschieht etwas. Auch durch eine mittel- oder langfristige Anpassung des Lebensstils können Spanien-Auswanderer einiges bewirken. „Wenn man Teil einer Kultur ist, die seit Jahrzehnten Hitze kennt, übernimmt man verschiedene Verhaltensweisen. Man denke etwa an die siestas und das Meiden der heißesten Stunden des Tages draußen. In Deutschland sind solche Verhaltensweise nicht gängig“, sagt Veronika Huber. Auch, dass man im Sommer viel trinken und besser mehrere leichte Mahlzeiten zu sich nehmen sollte, weiß hierzulande jeder. „Durch ihre lange Erfahrung mit Hitze haben die Menschen in Spanien eine höhere Sensibilität dafür, sind im Zweifelsfall vorsichtiger und achten besser auf sich“, weiß die Klimaforscherin.

Dabei spiele ihnen in die Hände, dass in Spanien eine andere Infrastruktur vorhanden sei. Häuser und Gebäude sind oft mit Klimaanlagen ausgestattet, die Bewohner damit eher für die hohen Temperaturen gewappnet.

„Gesundheitsgefahren tauchen in Spanien oft erst bei deutlich höheren Temperaturen auf. Im Durchschnitt ist an einem Tag mit Maximaltemperaturen von 30 Grad der Anstieg des Sterberisikos in Spanien etwas geringer als in Deutschland“, sagt Klimaforscherin Veronika Huber.

Drei junge Männer spazieren bei sommerlicher Hitze durch eine Fußgängerzone auf Mallorca. / Clara Margais/dpa

Das sind die Risikogruppen

Besonders aufpassen sollten ältere Menschen. „Ich mache derzeit viele Hausbesuche, da Senioren bei sehr hohen Temperaturen kaum aus dem Haus gehen“, erzählt Allgemeinärztin Sandra Lossau. Eine Rolle spiele dabei auch das „funktionelle Alter“: Wie gesund ist jemand? Wie viel Sport macht er? „Wer sich viel sportlich betätigt, ist im Umgang mit Hitze besser gewappnet“, sagt Huber. Menschen mit Vorerkrankungen stünden deutlich schlechter da. Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen können sich bei Hitze verschlimmern und das Sterberisiko erhöhen. Auch Schwangere, bei denen die Folgen von Hitze Frühgeburten auslösen können, gehören zu den Risikogruppen. Ebenso wie die Kleinkinder. „Sie trocknen schneller aus, müssen daher besonders viel Flüssigkeit zu sich nehmen“, erklärt Lossau.

Psychische Auswirkungen

Auch die Auswirkungen von Hitze auf die Psyche sind nicht zu unterschätzen. „Bei Hitzewellen konnte ein vermehrtes Auftreten von Suiziden festgestellt werden. Auch die Krankenhauseinweisungen aufgrund psychischer Probleme oder die Anzahl an Anrufen beim Rettungsdienst steigen während heißer Episoden. Auch die häusliche Gewalt nimmt zu“, sagt Huber. Hitze könne dabei nicht nur aggressiv machen, sondern auch die Stimmung drücken. „Man fühlt sich ständig schlapp, müde und überfordert“, fasst Sandra Lossau zusammen.

Kein Risiko eingehen

Dass jemand ohne Vorerkrankungen durch einen Hitzschlag stirbt, kommt laut Lossau äußerst selten vor. Gefährdet sind etwa Menschen, die in der Landwirtschaft oder auf dem Bau arbeiten und der Sonne ausgesetzt sind sowie solche, die in den heißen Stunden Sport machen. Auch Urlauber, die sich noch nicht an die Hitze akklimatisiert und die hierzulande gängigen Praxen nicht übernommen haben, haben ein besonders hohes Risiko. „Sie gehen selbst in den Mittagsstunden an den Strand oder wollen in ihrem Urlaub jede Aktivität mitnehmen. Dadurch setzen sie sich zusätzlich der Hitze aus“, sagt Sandra Lossau.

Um sich zu schützen, lassen sich einige Tipps beherzigen. Räume kühl halten, früh lüften und dann die Fenster schließen und abdunkeln. „Das ist das, was die Spanier richtig machen und alle Urlauber falsch“, sagt Lossau. Auch sich lauwarm abduschen oder kühlende Fußbäder machen, empfiehlt sich. Wer nicht mit Klimaanlage schlafen will, kann das Schlafzimmer eine oder zwei Stunden vor dem Schlafen herunterkühlen und dann mit Ventilatoren arbeiten. „Viele kriegen sonst Halsschmerzen oder Entzündungen“, weiß Lossau. Auch eine Kopfbedeckung und leichte Kleidung sind ein Muss.

„Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte mit seinem Arzt sprechen, ob es notwendig ist, die Dosis anzupassen. Bestimmte Medikamente machen hitzeanfälliger.“ Wer etwa Entwässerungstabletten nimmt, um das Herz zu entlasten, kann sie eine Zeit lang absetzen, sagt Lossau. Auch bei Blutdruck senkenden Mittel sollten die Dosis in Absprache mit dem Arzt gesenkt werden. „Viele Patienten trinken im Sommer zu wenig. Dadurch ist ihre Nierenfunktion eingeschränkt und der Wirkungsspiegel der Medikamente in der Folge zu hoch“, sagt die Allgemeinärztin. Vor allem Ältere hätten ohnehin ein vermindertes Durstgefühl. Ein guter Indikator sei die Urinfarbe: „Wenn der Urin dunkel ist oder man kaum Wasser lassen muss, ist man nicht hydriert genug“, so Lossau.

