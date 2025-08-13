Leserfragen: Muss ich als Ferienvermieter die neue Registernummer im Inserat angeben?

In einem Artikel zur Ferienvermietung schreiben Sie in Ihrer Zeitung, dass Vermieter seit dem 1. Juli 2025 verpflichtend eine NRA-Nummer benötigen. Meine Fragen dazu: Muss diese Nummer bei Inseraten (etwa beim Portal Idealista) angeführt werden? Gibt es eine zentrale Stelle, wo man diese Nummer prüfen lassen kann, eventuell online, um beispielsweise herauszufinden, ob die angeführte Nummer echt ist? (G. K., per E-Mail)

Die NRA-Nummer muss bei allen Inseraten, ganz gleich auf welchem Portal, immer mit angegeben werden. Sie selbst müssen bei anderen Inseraten die Nummern nicht prüfen, denn die Onlineplattformen sind selbst dazu verpflichtet, das zu tun. So müssen die Plattformen die Gültigkeit jeder einzelnen NRA-Nummer überprüfen und Anzeigen ohne gültige NRA-Nummer entfernen. Mit diesem System sollen illegale Vermietungen eingedämmt und kurzfristige Vermietungen schwieriger gemacht werden – um unter anderem auf Mallorca den Mietmarkt etwas zu entspannen.

Rettungseinsatz in Cala Millor

Hallo an das Team. Am 21. Juli abends war ein Rettungsdienst mit Helikopter vor Cala Millor und hat zwei Menschen gerettet. Wir haben nichts dazu bei euch gefunden. (Olaf H., per E-Mail)

Dazu wäre es interessant zu wissen, welcher Rettungsdienst oder welcher Hubschrauber genau im Einsatz war, um bei der zuständigen Stelle nachfragen zu können. Wir haben zumindest keine entsprechende Pressemitteilung von Polizei oder Rettungsleitstelle bekommen. Auch auf den einschlägigen Nachrichtenportalen der Insel finden sich keine Informationen zu dem Vorfall.

Mein Vater Otto Cottin war in den späten 1950er-Jahren der erste Reiseveranstalter aus Frankfurt/Main mit Kosmos-Reisen, der den Urlaub auf Ibiza angeboten hat. Wurde das damals in der Zeitung „Diario de Ibiza“ veröffentlicht?

Wir haben im Archiv nachgeschaut. Unter „Cottin“ gab es beim „Diario de Ibiza“ keinen Eintrag im Zeitraum zwischen 1956 und 1960. Kurioserweise gab es allerdings im Spanischen Bürgerkrieg einen Soldaten mit diesem Namen.

