Was wirklich gegen die lästigen Mücken auf Mallorca hilft

Was ist Ihnen lieber: Das nervige Surren einer fliegenden Mücke oder die Stille kurze Zeit später? Ersteres deutet auf die Existenz des Plagegeists hin, was schon ungünstig ist. Zweiteres lässt darauf schließen, dass der Blutsauger einen Landeplatz gefunden hat. Dieser befindet sich nicht selten auf dem eigenen Körper. Es ist eine verzwickte Frage, die sich derzeit aber wieder öfter stellt. Der vergleichsweise regenreiche Juli in Verbindung mit den sommerlich hohen Temperaturen sorgt mal wieder für eine Mückenplage. Egal, ob nachts im Schlafzimmer oder tagsüber an der Gartenbank – die Nervensägen lauern überall.

Diese Arten gibt es

Auf den Balearen gibt es laut Mikel Bengoa von der Schädlingsbekämpfungsfirma Anticimex zwölf verschiedene Moskito-Arten. Unangenehm für Urlauber und Residenten sind jeweils nur die blutsaugenden Weibchen. Nur sie stechen zu, da sie proteinhaltiges Blut zur Eiablage benötigen. Die drei Arten, von denen Menschen auf den Balearen am meisten betroffen sind, sind folgende:

Zum einen die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), eine invasive Art, die auf den Balearen 2012 erstmals bei Bunyola entdeckt wurde und sich seitdem rasant verbreitet hat. Die etwa ein Zentimeter große, schwarz-weiß getigerte Mücke ist – anders als viele andere Arten – am Tag aktiv. Laut dem promovierten Biologen ist ihre Aktivität im September am höchsten. Die Tigermücke ist potenziell gefährlich, da sie Krankheiten wie das Dengue-Fieber übertragen kann. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gibt es einen anhaltenden Aufwärtstrend bei der Zahl der aus Dengue-endemischen Regionen importierten Dengue-Fälle sowie eine steigende Zahl lokaler Ausbrüche von West-Nil-Virus-Infektionen und Dengue innerhalb der EU.

Auch aus Deutschland bekannt ist die Gemeine Stechmücke (Culex pipiens), die etwas kleiner und bräunlich ist. Sie ist in den Abendstunden und nachts aktiv und kommt häufig in der Nähe von Pools vor.

Die dritte im Bunde ist die sehr häufig vorkommende Art Aedes caspius. Diese Mücken sind vor allem in landwirtschaftlichen Gegenden und Feuchtgebieten wie nahe der Albufera oder im Pla de Sant Jordi zu finden.

Diese Tricks sollte man kennen

Die oberste Regel im Kampf gegen Mücken ist, stehende Gewässer zu beseitigen. „Ich rate jedem, nach den Regenfällen am Haus alle Gefäße und Orte zu überprüfen, in denen sich Wasser gesammelt haben könnte“, so Bengoa. Also Untersetzer von Blumen und Hundenäpfe ausleeren, Regentonnen abdecken. Damit die Blutsauger keine Brutstätten haben.

Moskitos werden unter anderem von einer Mischung aus Kohlendioxid, den wir ausatmen, und unserem Hautgeruch angezogen. Daher verwenden Experten wie Bengoa auch Fallen mit CO². Beim Geruch spielen generell sowohl Hormone als auch die Anzahl von Milchsäurebakterien auf der Haut sowie die Körpertemperatur eine Rolle. „Sie schwankt bei uns Menschen minimal. Schwangere etwa haben generell eine höhere Körpertemperatur. Und die lieben Moskitos“, so Bengoa.

Zudem stürzen sich die nervigen Tiere eher auf dunkle als auf helle Kleidung. „Ein schwarzes T-Shirt erwärmt sich eher als ein weißes. Zudem können sich Moskitos auf dunkler Kleidung besser tarnen“, erklärt Bengoa. Auch bestimmtes Parfüm kann für Moskitos besonders attraktiv sein. „Je fruchtiger, desto anziehender“, so Bengoa. Das sorgt dafür, dass manche Personen anfälliger sind.

All dies zu beachten, reicht aber meist nicht aus, um nicht gestochen zu werden. Mitunter bleibt nur, Mückenschutz auf die Haut aufzutragen.

Die Tigermücke. / IREKIA

Was noch hilft

In geschlossenen Räumlichkeiten schützen feinmaschige Fenstergitter und Netze. „Zumindest die Tigermücke ist kaum im Inneren von Häusern zu finden, andere Arten schon“, sagt Bengoa. Bei den Gittern und Netzen gibt es in den Baumärkten eine große Auswahl. Die einfachste Variante funktioniert mit Klettstreifen, die auf den Fensterrähmen geklebt werden. Daran haftet dann das Netz. Diese Lösung ist in der Regel sehr friemelig und wenig langlebig.

Bessere Modelle haben einen eigenen Rahmen. Der muss auf die Größe des Fensters geschnitten werden. Das Netz wird mit einem Gummi in einen Rahmen gedrückt – da ist ebenfalls Fingerspitzengefühl notwendig. Das Konstrukt wird dann per Magnet am Fensterrahmen befestigt. Diese Variante ist deutlich robuster und vor allem einfach abnehmbar als die Klettnetze.

Die beste, wenn auch umständlichste Methode, ist, das Mückennetz direkt als Jalousie ins Fenster einbauen zu lassen. Das ist aber nichts, was von heute auf morgen geht.

Zitronella-Kerzen kann der Wissenschaftler nicht empfehlen. „Bei der Tigermücke nützen sie gar nichts, auch bei den anderen Arten eher wenig.“ Wer Fallen kauft, sollte genau darauf achten, für welche Moskito-Arten sie jeweils sind, rät er. Auch Spiralen, die nach dem Anzünden ähnlich wie Räucherstäbchen langsam abbrennen, könne man in windgeschützten Bereichen auf der Terrasse anbringen, am besten so nah wie möglich am Boden. „Sie geben Rauch mit Insektiziden ab, der dann aufsteigt. Gesundheitlich ganz unbedenklich sind die Spiralen aber nicht.“ Zumal das Feuer auch schnell ausgeht.

Deutlich weniger schädlich seien die Insektenstecker, die man im Inneren der Wohnung oder der Finca anbringen kann. „Die Menge an Insektiziden, die sie ausstoßen, ist deutlich geringer“, so Bengoa.

Was tun nach einem Stich?

Die Tigermücke steche gerne rund um die Knöchel zu, die Gemeine Stechmücke rund um den Mund und die Arme, die Aedes caspius überallhin. Der Wissenschaftler weiß aus eigener Erfahrung, dass sich besonders die ersten Stiche stark entzünden können. Mit jedem weiteren Stich gewöhne man sich an die Spucke der Moskitos, die für Schwellungen und Juckreiz verantwortlich sei. Vom Kratzen rät er stark ab. „So verteilt man die Spucke der Tiere nur weiter auf der Haut.“

Bekanntermaßen helfen Cremes und Salben wie Voltaren gegen die Stiche. Das Mittel gibt es auch als Tablette. In Deutschland sind auch Mückensticks beliebt, die es in Drogerien für etwa 23 Euro gibt. Sie werden nach dem Stich auf die Haut gehalten. „Durch Wärme wird die Zusammensetzung der Moskito-Spucke zerstört“, erklärt Mikel Bengoa. Denselben Effekt erziele man auch mit sehr niedrigen Temperaturen, etwa durch Eiswürfel. Da die Sticks in Spanien ein medizinisches Produkt, sind, dürfen die Drogerieketten sie hierzulande im Gegensatz zu Deutschland nicht verkaufen. „Es gibt sie nur in den parafarmacias“, sagt Spanien-Rossmann-Chef Stefan Frings. Oder aber bei Amazon.

Wer besonders viele Mücken hat und mit den gängigen Tipps und Mitteln nicht weiter kommt, muss private Firmen mit der Bekämpfung der Tiere beauftragen. Das nagt dann aber so kräftig am Geldbeutel, dass der Schlaf auch unruhig ausfällt.

