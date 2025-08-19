Albtraum im Urlaub: Was tun bei Kakerlaken, Dreck und Reisemängeln?

Ein Hotelzimmer voller Kakerlaken, zwei Einzelbetten statt des gebuchten Kingsize-Betts, Bettwanzen unter dem Kissen oder eine verdreckte Dusche – so hatte man sich den Mallorca-Urlaub sicher nicht vorgestellt. Frustrierend ist nicht nur der Ärger gleich zu Beginn einer Reise, sondern auch das Gefühl, einen Batzen Geld bei wenig Gegenleistung ausgegeben zu haben. In solchen Fällen hilft Urlaubern das Reiserecht. Rechtsanwalt Paul Degott – Experte für Touristik-, Reise- und Fluggastrecht in Hannover – erklärt, was im Falle von Reisemängeln zu tun ist und welche Fehler man vermeiden sollte.

Die Faustregel: Soll-Ist-Vergleich

Grundlage für mögliche finanzielle Ansprüche ist das sogenannte Soll-Ist-Verhältnis: Was wurde vertraglich zugesichert – und was wurde tatsächlich vorgefunden? Die Differenz daraus ergibt den Minderungsanspruch. Aber Achtung: Jeder Fall ist individuell. Die häufig zitierten Mängeltabellen, in denen angegeben ist, welche Minderung des Reisepreises bei welchen Mängeln geltend gemacht werden können, geben nur grobe Richtwerte wieder und passen oft nicht zur konkreten Situation.

Wichtig: Mängel dokumentieren

Wer Ansprüche geltend machen will, braucht Beweise. Das bedeutet:

– Fotos machen – und zwar mehrere

– Videos aufnehmen, falls möglich

– Auch Audioaufnahmen (z. B. bei Lärmbelästigung) können hilfreich sein

Degott betont: „Ein einzelnes Foto einer Kakerlake reicht nicht aus, um ein kakerlakenverseuchtes Hotel glaubhaft zu machen.“ Mängel müssen unverzüglich vor Ort bei der Reiseleitung oder dem Reiseveranstalter gemeldet werden. Wer das versäumt, riskiert, seine Ansprüche zu verlieren. Auch hier gilt: Formalien einhalten ist das A und O – am besten schriftlich oder per E-Mail, damit die Beschwerde nachweisbar ist.

Jeder Fall ist ein Einzelfall

Nicht jede Buchung unterliegt denselben rechtlichen Regeln. Eine Hotelübernachtung etwa ist kein Mietvertrag im klassischen Sinne – also nicht vergleichbar mit dem Anmieten einer Wohnung. Stattdessen handelt es sich um eine kurzfristige Unterkunftsleistung, bei der andere Vorschriften gelten. Auch Flugbuchungen oder Pauschalreisen folgen jeweils eigenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist daher zunächst, welche Art von Leistung gebucht wurde – nur so lässt sich klären, ob etwa das Pauschalreiserecht greift oder allgemeines Vertragsrecht zur Anwendung kommt. Klar ist: Nicht abschrecken lassen von Paragrafen und Bürokratie. Wer seinen Urlaub nicht wie geplant genießen konnte, hat unter Umständen Anspruch auf Minderung oder sogar Schadensersatz.

Reisende nicht immer im Recht

Rechtsanwalt Degott merkt an: Urlauber können auch in die Lage kommen, für selbst verursachte Schäden aufkommen zu müssen. Gerade bei Partyreisen an den Ballermann oder nach Magaluf kann das, was für manche wie ein gelungener Auftakt zur Sauftour klingt, richtig ins Geld gehen. Muss nämlich ein Flug wegen eines alkoholisierten Passagiers unterbrochen, umgeleitet oder durch Polizei begleitet werden, können schnell mehrere Tausend Euro fällig werden – und die Rechnung geht an den Verursacher. In Extremfällen drohen sogar Flugverbote. Wer sich also noch im Flugzeug – sei es in Form von Aggression oder Alkoholexzessen – daneben benimmt, hat im Zweifel Urlaub und Konto schon vor der Ankunft ruiniert.

Bei Katastrophe im Urlaub

Nicht immer ist es der Klassiker unter den Reisemängeln wie das schmutzige Hotelzimmer oder ein verspäteter Flug, der Urlauber aus der Bahn wirft. Manchmal geht es um schwerwiegende persönliche Ereignisse – etwa einen Todesfall im engsten Familienkreis oder einen schweren Unfall während der Reise. Das Reiserecht bietet Betroffenen in solchen Situationen rechtliche Ansätze, um Ansprüche auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend zu machen – etwa, wenn eine Verletzung auf mangelnde Sicherheitsstandards zurückzuführen ist. Rechtsanwalt Paul Degott kennt solche Konstellationen aus der Praxis: Er betreut regelmäßig Fälle, in denen es während oder infolge einer Reise zu schweren Unfällen gekommen ist. Fazit: Das Reiserecht ist ein wichtiges Werkzeug, das jeder Urlauber im Blick haben sollte.

