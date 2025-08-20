Sonne, Strand und kein Mietwagen nötig: Diese Playas in Palma lohnen sich

Urlauber, die in Palma untergebracht oder zum Bummeln dort sind und an den Strand wollen, haben mehr Möglichkeiten als den Stadtstrand. An diese acht Strände kommen Sie vom zentralen Bus- und Zugbahnhof Plaça d’Espanya auch ohne Auto recht problemlos – per Bus, Fahrrad oder zu Fuß.

Strände von Ses Illetes

In dem Ort im Gemeindegebiet von Calvià gibt es in nächster Nähe drei Strände: die natürlichere Cala Xinxell unweit des Militärgeländes, die kleine auch in der Nebensaison stets gut besuchte Cala Comtessa und den Hauptstrand mit dem größten Gastroangebot, die Platja d’Illetes. Palmas Stadtbusse (Linie 4) fahren die Strände an, seit Neuestem auch die TIB-Buslinie 123.

In Ses Illetes gibt es gleich drei Strände. / Simone Werner

Playa Cas Català

Der Strand mit Aufzug, der direkt unterhalb in der Hauptstraße Joan Miró liegt, ist paradiesisch, aber recht klein. Bei Google Maps ist er unter verschiedenen Namen zu finden, etwa auch Caló des Macs. Die Einheimischen nennen ihn, in Anlehnung an das gleichnamige Strandrestaurant vor Ort, Playa Bugambilia. Auch hier hält die EMT-Linie 4 oder die TIB-Bus-Linie 18. Wer aus anderen Küstenorten kommt, nimmt die TIB-Linie 123.

Gehört zu den eher unbekannteren playas: der Strand von Cas Català. / Simone Werner

Punta des Grells

Der Steinstrand mit Abstieg per (defekter) Holztreppe ist eher unbekannt. Von oben kann man den Blick auf Cala Major, Illetes und den Rest der Küste genießen. Am besten nimmt man die EMT-Linie 1 oder steigt in der Nähe des Einkaufszentrums Porto Pi aus (EMT-Linie 4 oder 20) und läuft wenige Minuten.

Die Punta des Grell. / Simone Werner

Platja des Portitxolet

In der kleinen, mittlerweile von Rettungsschwimmern überwachten Bucht, an der direkt der Radweg zwischen Palma und Arenal vorbeiführt, findet man selbst im Hochsommer ein Plätzchen. Praktisch: An mehreren Bars direkt hinterm Strand kann man sich stärken. Anfahrt: EMT-Linie 35 oder auch 23 und 25, aber nicht A 1 (kein Ausstieg möglich).

An der Platja des Portitxolet führt direkt der Fahrradweg nach Arenal vorbei. / Simone Werner

Platja des Penyó

Noch weiter östlich von Palma liegt dieser nach den ins Meer ragenden Felsen und dem Restaurant (El Peñón 1957) benannte Strand. Auch hier führt der Radweg Palma–Arenal direkt vorbei. Der Strandabschnitt ist bei Familien besonders beliebt. Unter anderem mit der EMT-Linie 35 oder 18 kommt man hin.

Von der Platja des Penyó aus kann man im Sommer perfekt die Sonne untergehen sehen. / Simone Werner

Es Carnatge

Mitten im Dünengebiet, in dem die Hunde an vielen Stränden das Sagen haben, gibt es an mehreren Stellen Zugänge zum Meer. Empfehlenswert ist etwa der Teil, der bei Google Maps als „Pedro’s Home“ eingezeichnet ist. Beeindruckend: Hier ist man den landenden und starteten Flugzeugen besonders nah. Am besten nimmt man die EMT-Linie 35, muss dann aber noch 18 Minuten laufen.

In Es Carnatge haben nicht selten die Hunde das Sagen. / Simone Werner

Cala Estància

Flugzeuge schauen geht auch in dieser Bucht, die sich unter anderem als einer der rauchfreien Strände Palmas einen Namen gemacht hat. Hoher Wellengang ist hier selten. Anreise: am besten mit der EMT-Linie 35.

Liegt nicht weit weg von der Flugschneise: die Cala Estancia. / Simone Werner

Playa de Palma

Den längsten Strandabschnitt Palmas kann man grob in drei Teile einteilen: die belebte und bei Surfern beliebte Gegend Can Pastilla, die Partyzone auf Höhe des Balneario 6 und den schattigen Teil von Arenal, der zur Gemeinde Llucmajor gehört. Die EMT-Linie 25 fährt die ganze Playa entlang – wenn auch nicht direkt an der Promenade entlang.

Die Playa de Palma ist der längste Strand im Gemeindegebiet. / Simone Werner

