Leserfragen auf Mallorca: Kann ich jetzt noch eine Dauerkarte für Real Mallorca kaufen?

Hallo, ich lebe und arbeite in der Nähe von Llucmajor und würde gerne eine Dauerkarte für Real Mallorca kaufen. Wo kann ich das tun, und geht das für die neue Saison noch? (Stephan R., per E-Mail)

Die Dauerkartenkampagne für die neue Saison bei Real Mallorca ist im Grunde abgeschlossen – und sie war sehr erfolgreich. Es wurden 23.044 Saisonabos verkauft bei gerade einmal 25.800 Sitzplätzen. Es gibt also nur noch sehr wenige Karten im freien Verkauf. Neue Dauerkarten werden nicht ausgegeben. Aber Sie könnten noch einmal beim Club nachfragen: atencionalabonado@rcdmallorca.es.

App für den Strandliegenverleih

Ich bin ein Kleinunternehmer aus Deutschland im Bereich der Softwareentwicklung. Meine App BeachSpot soll unter anderem andere Kleinunternehmer dabei unterstützen, Strandliegen zu verleihen. Die App wird in einigen Tagen veröffentlicht. Ich wollte mich deshalb bezüglich der Konzessionsgesellschaft Mar de Mallorca informieren. Ihre Redaktion hat bereits mehrmals über diese Konzessionsgesellschaft berichtet. Haben Sie die E-Mail-Adresse dieser Gesellschaft? (Martin C., per E-Mail)

Der Konzessionär Mar de Mallorca ist erfahrungsgemäß schlecht zu erreichen. Aber vielleicht haben Sie mehr Glück als wir bisweilen von der Redaktion. Mar de Mallorca können Sie unter der E-Mail-Adresse info@mardemallorca.net anschreiben. Auch eine Telefonnummer findet sich im Netz: 971-26 31 94. Das Unternehmen hat eine spärliche Internetpräsenz unter mardemallorca.net.

War das eine Löwin?

Wir waren im Hotel Son Antem eingeladen und haben am Ende de Golfplatzes ein Tier gesichtet, das unseres Erachtens eine Löwin ist. An der Rezeption wusste niemand darüber Bescheid. Vielleicht eruieren Sie das, denn es war eindeutig keine Wildkatze. (Claudia H., per E-Mail)

Im Hotel zeigt man sich amüsiert über die Anfrage und beteuert, keine Löwin auf dem Gelände zu haben. Zahlreiche Katzen, Kaninchen oder Wachteln trieben sich auf dem Golfplatz herum, aber keine größeren Raubkatzen. Auch eine Statue einer Löwin oder Ähnliches gebe es nicht.

