Leserfragen: Wo gibt es die günstigsten Tankstellen auf Mallorca?

Liebe Redaktion, ich mache häufiger auf Mallorca Urlaub und nehme mir meist einen Mietwagen. An den Tankstellen habe ich teilweise deutliche Preisunterschiede entdeckt, auch zwischen den einzelnen Orten. Habt ihr einen Tipp, wo es besonders günstige Tankstellen gibt? (Markus H., per E-Mail)

Es gibt auf Mallorca zum einen den Unterschied zwischen großen Konzernen, wie Repsol, bp oder Esso, deren Tankstellen üblicherweise ein wenig teurer sind als die freien oder die Niederlassungen von Billigtankstellen, die sich in den vergangenen Jahren vor allem in den Gewerbegebieten angesiedelt haben. Derzeit die günstigsten Tankstellen finden sich in der Gemeinde Calvià, und hier im Polígono Son Bugadelles nahe Santa Ponça, wo der Liter Super 95 am Donnerstag (14.8.) für knapp 1,41 Euro verkauft wurde. Diesel ist ein wenig günstiger. Auch bei Elefante Azul nahe dem Ikea in Palma tankt man normalerweise günstiger als im Durchschnitt. Und auch die Kette Plenergy ist für niedrigere Preise bekannt.

Wie erreiche ich, dass Sie mich aus Verteilern für den Newsletter nehmen? (Anke O, per E-Mail)

Das können wir leider nicht selbst machen. Das haben Sie einst selbst angeklickt. Unter mallorcazeitung.es/newsletters können Sie auswählen, welche Newsletter Sie erhalten möchten. Der Bereich steht Ihnen offen, wenn Sie selbst eingeloggt sind.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen