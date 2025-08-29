Gefälschte QR-Codes in Palma: Neue Betrugsmasche beim Parken

Wer in Palma in einer kostenpflichtigen ORA-Zone parkt, sollte ganz genau schauen, wie er sein Parkticket zahlt. Zuletzt wurden auf mehreren Parkautomaten, etwa im Hafen oder im Stadtviertel Foners, Aufkleber mit gefälschten QR-Codes gesichtet. Nutzer, die Sie einscannen, riskieren, Betrügern ihre persönlichen Daten und Bankverbindungen zu übermitteln. Die balearische Hafenbehörde und die Stadtverwaltung warnen denn nun auch vor der Masche.

Die QR-Codes, die teils über Umfragen-QR-Codes geklebt sind, gaukeln einen unkomplizierten Zahlungsvorgang vor. „Escanea y paga“ (Scanne und bezahle) steht dort. Nutzer, die sich darauf einlassen, haben am Ende nicht einmal ein gültiges Parkticket.

Die Betrugsmethode ist auch als Quishing, einer Mischung aus „QR“ und „Phishing“ bekannt. An Palmas Parkautomaten kann man mit Münzen, per Bankkarte oder offiziellen mobilen Apps (etwa Flowbird, MobiAPParc oder ElParking) zahlen. Wer die betrügerischen QR-Codes an einem Parkautomaten findet, wird gebeten, sich unter Tel. 971-22 84 87 (Hafenbehörde) oder 971-21 46 46 (Rathaus) oder per E-Mail an info@smap.palma.es zu melden.

Abonnieren, um zu lesen