Passfotos auf Mallorca: Was viele falsch machen – und wie es richtig geht

Wer auf Mallorca einen Reisepass oder Ausweis beantragen oder seine Dokumente erneuern lassen möchte, braucht Passfotos (fotos de carnet). Vor allem in Palma befinden sich an einigen Orten im Zentrum Fotoautomaten, etwa an der Ecke des Carrer de Manuel Azaña mit der Avinguda Mèxic im Polígono de Levante, im Einkaufszentrum Porto Pi oder auch direkt beim deutschen Konsulat.

Doch statt sich kurzerhand hinter dem Vorhang einzuschließen und mäßig gute Bilder für um die 6 Euro mitzunehmen, sollte man besser einen Fotografen aufsuchen. Für Kinder unter circa acht Jahren seien die Automatenfotos, schreibt das Konsulat auf seiner Website, ohnehin nicht geeignet.

Auch Erwachsene sollten besser von den Automatenfotos absehen. „Leider haben wir seit einigen Wochen vermehrt das Problem, dass die Schärfe und der Kontrast der in Automaten gemachten Bilder nicht ausreichend sind“, heißt es auf MZ-Anfrage vom Konsulat. Man sei bereits mit dem Betreiber des hauseigenen Automaten in Kontakt, um das Problem zu beheben.

Fotosmustertafel. / spanien.diplo.de

So sieht ein gutes Passfoto aus

Achtung: Für deutsche Dokumente benötigte Fotos, die weiterhin in Papierform mitgebracht werden müssen, gelten andere Anforderungen und Maße als für spanische. Die Vorgaben finden Sie unter diesem Link:

Größe: 35x45mm

scharf und kontrastreich

einfarbiger und neutraler Hintergrund

Frontalaufnahme und gerade Kopfhaltung

Mund muss geschlossen sein

Gesichtshöhe vom Kinn bis zum Haaransatz muss mind. 32 und max. 36 mm betragen – für Kinder bis zum 10. Lebensjahr: Gesichtshöhe 22–36 mm

kein Schatten oder Reflexionen im Gesicht

Brille darf die Augen nicht verdecken

Das alles klingt erst einmal machbar. Noch klarer wird es, wenn man sich die Fotomustertafel der Bundesdruckerei und die (nicht) gelungenen Beispiele auf ihr ansieht. Nutzer finden sie auf der angegebenen Seite, wenn sie auf „Weitere Informationen und Musterfotos: Foto-Mustertafel“ klicken.

Für die „Biometrietauglichkeit“ der Fotos ist jede Person selbst verantwortlich. Im Zweifel weisen die Fotografen in den Geschäften und Studios Nutzer darauf hin. Wichtig ist laut der Mustertafel vor allem, dass der Mund geschlossen und der Blick neutral ist. Lächeln oder gar ein breites Grinsen sind verboten. „Die Prüfung der Biometrie erfolgt durch das Passsystem und kann nicht von uns beeinflusst werden“, heißt es im Konsulat. Wann für Mallorca-Residenten die Umstellung auf digitale Passfotos folgt, sei unklar.

Die MZ hat inselweit ein paar Anlaufstellen gesammelt, bei denen man taugliche Passfotos machen kann. Um ganz sicher zu gehen, sollte man die Fotografen explizit darauf hinweisen, dass die Fotos für deutsche Ausweisdokumente sind, damit sie die notwendige Größe und die Gesichtshöhe der Fotos beachten.

C/. de Simó Ballester (Palma)

In Palma am bekanntesten sind gleich drei nebeneinanderliegende Geschäfte gegenüber der Wache der Nationalpolizei für den „Districe Centre“. Die Namen der Geschäfte stehen nicht über den Lokalen. Eines ist Fotos Cardona. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8.30 bis 13 Uhr. Vier Fotos für den deutschen Pass kosten 9 Euro.

Direkt nebenan liegt Fotocentro. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags schließt das Geschäft aktuell aber von 13.30 bis 16 Uhr. Samstags ist es von 9 bis 13.30 Uhr offen. Hier kosten vier Fotos 7,50 Euro.

Fotoprix (Palma)

Ebenfalls im Zentrum, im Carrer Sindicat, 32, liegt das Geschäft Fotoprix. Geöffnet ist laut den Angaben auf der Website montags bis freitags von 9.45 bis 13.30 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr, samstags von 10.45 bis 13.30 Uhr. Zu den Preisen für die Passfotos findet man auf der Website keine Informationen.

Auch im Carrer d’Aragó, im Einkaufszentrum Porto Pi (Phone House) und in Manacor (Phone House, Passeig de s’Estació, 7) ist die Kette vertreten. fotoprix.com

Einer von drei Fotoläden gegenüber der Nationalpolizei in Palma. / Simone Werner

Foto Garcias (Cala Ratjada)

Wer im Nordosten lebt, kann sich an Foto Garcias im Carrer Leonor Servera, 75 wenden. Der Betreiber kennt die genauen Maß-Vorgaben für deutsche Dokumente und schießt die Fotos selbst. Ein Termin ist nicht notwendig. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.30 bis 13.15 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Samstags von 10 bis 13.30 Uhr. Sechs Fotos für deutsche Dokumente kosten 14 Euro. FB: Foto Garcias, IG: foto.garcias

Luma (Cala Millor)

Im Carrer de na Penyal, 8, Local 2 liegt das Fotostudio von Manuel Tietz und Luzie Köhl. Passfotos für den deutschen oder auch spanischen Pass (2 bis 9 Stück) kosten 9,90 Euro. Auf Wunsch gibt es unterschiedliche Motive (mit und ohne Brille, Haare offen oder zusammengebunden). Am besten trägt man neutrale Kleidung und verzichtet auf leuchtende Farben, so Tietz. Die Fotosession inklusive Druck dauert maximal 15 Minuten. Geöffnet ist bis auf samstags täglich von 17 bis 22 Uhr. Am besten macht man vorab einen Termin aus (WhatsApp: 647-51 22 93). luma-mallorca.com

Foto-Vídeo Oliver (Port d’Alcúdia)

Auch dieser Anbieter im Carrer Teodor Canet, 11-A macht Passfotos. Auf der Website kann man Termine für drei Altersklassen reservieren: bis 6-Jährige, 6- bis 65-Jährige und über 65-Jährige. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr sowie von 16.30 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Passfotos für deutsche Dokumente schlagen bei diesem Anbieter mit 7 Euro zu Buche. fotoweb.tv

Deutsches Konsulat: Carrer de Porto Pi, 8, Ponent, Palma, https://spanien.diplo.de/es-de/service/2591930-2591930 (Infos zu Passfotos)

