Angespannter Mietmarkt: So klappt es mit der Wohnung oder dem WG-Zimmer

Auf Mallorca rasch eine bezahlbare Wohnungzu finden, ist nicht einfach. Die Preise sind weiterhin hoch, und neben Tourismusangestellten sind auch viele Remote-Arbeiter vor Ort, die ihr Büro auf die Insel verlegt haben. Wer ein paar Tricks beherzigt, kann dennoch eine Bleibe finden.

Preise und 30-Prozent-Regel

Ein kurzer Check auf der Plattform Idealista zeigt: Unter 800 Euro findet man derzeit zumindest in Palma keine Einzimmerwohnung. Auch Wohnungen mit zwei Schlafzimmern unter 950 Euro sind wahre Raritäten. Beim MZ-Test am Freitag (22.8.) gibt es nur eine. Wer kein überdurchschnittliches einheimisches Gehalt hat, kann sich mit anderen Wohnungssuchenden zusammentun. Bei größeren Wohnungen sollte der Mietpreis 30 Prozent des Gehalts der Bewohner nicht übersteigen. Angesichts der im Vergleich zu Deutschland niedrigen Gehälter und dennoch hohen Mietpreise ist die Einhaltung dieses Prozentsatzes in der Praxis aber oft schwierig.

Begrifflichkeiten verstehen

Zimmer werden auf Mallorca anders gezählt als in Deutschland. Gerechnet wird mit Schlafzimmern – auch wenn man daraus letztlich ein Büro oder Gästezimmer macht. Küche und Wohnzimmer werden nicht wie in Deutschland mit einberechnet. Man schaut also nach Wohnungen mit dos dormitorios (zwei Schlafzimmern) oder etwa tres dormitorios. Einzimmerwohnungen heißen estudios.

Statt die Quadratmeterzahl anzugeben, wird oft vermerkt, ob ein Doppelbett (cama doble) oder ein Standardbett (cama individual) ins Zimmer passt. Wichtig ist vor allem im Fall von WGs, ob man langfristig (largo plazo) oder vorübergehend (corto plazo) sucht.

Hier kann man suchen

Während Deutsche zum Teil Monate im Vorfeld suchen, verläuft die Wohnungssuche auf der Insel recht kurzfristig. Oft kann man ab sofort oder innerhalb weniger Tage, selten Wochen, einziehen. Dennoch ist Schnelligkeit gefragt. Eine Empfehlung lautet, Immobilienseiten in verschiedenen Browser-Tabs gleichzeitig zu öffnen, jeweils die gewünschten Filter voreinzustellen und die Seiten jede halbe Stunde zu aktualisieren. Wer keinen Bürojob hat, kann dasselbe auf dem Handy tun – die Immobilienportale gibt es alle auch als App.

Auf der wohl bekanntesten Plattform Idealista werden täglich die meisten Angebote eingestellt. Etwas versteckt ist eine Unterseite (externer Link), auf der man ein Gesuch aufgegeben, nach Mitbewohnern oder anderen Wohnungssuchenden suchen kann

Besser als bei den Wohnungs- und WG-Angeboten im Chat-Fenster eine Nachricht zu hinterlassen, ist es, sich die Telefonnummer anzeigen zu lassen und den Inserenten anzurufen. Wird im Falle einer Immobilienagentur – etwa auch auf der Plattform Fotocasa – nur eine Festnetznummer angezeigt, sucht man besser nach der Website der Agentur. Dort ist fast immer eine Handynummer angegeben, unter der man die Makler meist schneller erreicht. „So kann man dann direkt einen Termin ausmachen“, sagt Maria Maresca, die seit vierzehn Jahren unter anderem für Mogo Homes arbeitet. Vor allem bei Wohnungen unter 1.000 Euro können unmittelbar nach der Veröffentlichung der Anzeige innerhalb der ersten Stunde schon einmal 60 Anrufe und E-Mails bei ihren Kollegen und ihr eingehen.

Weitere Portale sind pisocompartido.com, pisos.com und habitaclia.com. Badi.com führt WG-Zimmer für einen kurzen (1–5 Monate), einen mittelfristigen (6–12 Monate) oder langfristigen Aufenthalt (ab 12 Monate) auf. Eine Goldgrube für Wohnungen, die viele deutschsprachige Wohnungssuchende nicht auf dem Schirm haben, ist milanuncios.com. Auch auf dem in Deutschland bekannten Portal wg-gesucht.de gibt es Angebote, die Auswahl ist aber recht klein. Auch hier kann es sich lohnen, ein Gesuch aufzugeben.

Idealista gehört mit zu den bekanntesten Plattformen. / Ismael Velázquez

Facebook nutzen

Auch Facebook eignet sich für die Wohnungssuche, etwa der hauseigene Marketplace. Die Suche per Filter unter „Alquiler de Propiedades“ nicht zu sehr einschränken, da einem sonst kaum mehr Angebot angezeigt werden!

Zudem finden sich in zahlreichen thematischen Gruppen, auf Deutsch und Spanisch, Wohnungen und WG-Zimmer. Regelmäßig Angebote und Gesuche finden sich bei „Mallorca Mietangebote“ (102.200 Mitglieder), „Mallorcas Wohnungs-Mietangebote“ (34.000), „Mallorca Langzeit-Mietangebote“ (18.700), „Mallorcas Wohnungsangebote“, „Mallorca-WG Zimmer“ (je 7.000 Mitglieder) oder etwa „WG-Zimmer Mallorca“ (2.200).

Bei den spanischen Gruppen lohnen sich etwa: „Palma de Mallorca pisos, casas y habitaciones en alquiler 2025/2026“ (87.900), „MALLORCA venta y alquiler de viviendas“ (80.200), „ALQUILERES PISOS MALLORCA(SOLO PARTICULARES)“ (59.300 Mitglieder), „Pisos de Alquiler Particulares -Mallorca“ (46.800), „Alquiler habitaciones palma de mallorca“ (37.500), „Alquiler de habitación en Palma de Mallorca“ (32.300), „PALMA DE MALLORCA. PISOS EN ALQUILER Y VENTA“ (18.400) oder „MALLORCA. Alquiler de habitaciones. Corta y larga duracion“ (10.700).

Darüber hinaus gibt es zwei WhatsApp-Gruppen namens „Palma Housing/Shared flat“ (externer Link) und „Palma Housing/Shared flat 2“ (externer Link) mit regem Austausch. Hier suchen und bieten jüngere Menschen oft kurzzeitige Mietmöglichkeiten, was in vielen Fällen, streng genommen, nicht legal ist.

Betrüger meiden, Details klären

Von Angeboten mit vergleichsweise niedrigem Preis und Bildern, die zu schön aussehen, um wahr zu sein, sollte man Abstand nehmen und die Anzeige melden. Auch verdächtige E-Mail-Adressen oder Standardtexte von Vermietern, die sich angeblich im Ausland befinden und die Wohnung über Tripadvisor vermieten, deuten auf Fake-Angebote hin.

Bei der Vorstellung sollte man dann in jedem Fall Folgendes beantworten: Name und Alter? In welcher Branche arbeitet man? Mit einem festen Vertrag? Wie hoch ist der monatliche Verdienst? Mit wem in die Wohnung ziehen? Einige Details sollte man vorab klären. Sind Paare (parejas) oder Haustiere (mascotas) erlaubt? Kann man sich mit der neuen Adresse beim Rathaus anmelden (empadronamiento)? Auch das Thema Besuch, ob über Nacht oder nicht, sollte man ansprechen. In vielen WGs ist er in jeder Variante verpönt. Arbeitet der Interessent im Homeoffice, kann das die Chancen mindern.

Auch abklären: Ist die Wohnung oder das Zimmer möbliert (amueblado)? Auf der Insel überwiegen – zumindest bei WGs – möblierte Zimmer. Zentralheizungen (calefacción central ) sind die Ausnahme. Stattdessen gibt es zum Teil Klimaanlagen (aire acondicionado) mit Wärm- und Kühlfunktion.

Auf unhöfliche Forderungen oder Angebote sollte man verzichten. „Wenn eine Wohnung 1.300 Euro kalt kostet, sollte man nicht etwa schreiben ‚Ich biete dir 1.000‘, sondern, wenn überhaupt, fragen: ‚Ist der Preis noch minimal verhandelbar?‘“, so Maresca. Dann angesichts der hohen Nachfrage den erstbesten vorgeschlagenen Termin wahrnehmen.

So stehen die Chancen

Manche Makler fragen, bevor sie Termine vergeben, direkt nach den finanziellen Referenzen. „Arbeitnehmer, die innerhalb von zwei Tagen auf der Straße sein können oder nur über einen Zwei-Monats-Vertrag verfügen, haben schlechte Karten“, warnt Maresca. Ebenso Gruppen von sehr jungen Menschen oder Bewerber mit Profilen von Arbeitsbranchen, in denen es hierzulande kaum Arbeit gibt. Wer seit einem oder etwa drei Jahren fest bei einem Unternehmen angestellt ist, hat zusammen mit einer weiteren Person desselben Profils hingegen gute Karten.

Das Geld parat haben

Hat man die Wohnung oder das Zimmer bekommen, gilt es, zeitnah teils viel Geld auf den Tisch zu legen: Üblich sind bei Wohnungen zwei Monatsmieten als Kaution, bei Zimmern eine. Hinzu kommt jeweils die Miete für den laufenden Monat. Die Maklerprovision muss laut der aktuellen Gesetzgebung der Eigentümer zahlen. In der Praxis schlägt er sie aber oft auf die Monatsmiete um. Und wer in eine WG zieht, sollte sich nicht wundern: Oft gibt es keinen Mietvertrag.

