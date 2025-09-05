Das neue Schuljahr beginnt: Alles zu Terminen, Ferienzeiten und Ausgaben

Auf Mallorca neigt sich die lange Sommerpause dem Ende zu: Am 10. September beginnt für die meisten Kinder und Jugendlichen das neue Schuljahr 2025/26. An diesem Tag kehren Schülerinnen und Schüler der Vorschule, Grundschule, Sekundarstufe (ESO), des Bachillerato sowie der Sonderschulen in ihre Klassenzimmer zurück. Für die Studierenden an der Balearen-Uni fängt schon am Montag (8.9.) das neue Semester an.

Erster Schultag

Nicht alle Bildungsstufen starten gleichzeitig: Tanzschulen beginnen am 1 1. September, die Berufsausbildung (Formación Profesional, FP) am 19. September, Musikschulen am 25. September, die Erwachsenenbildung (CEPA) am 26. September und die Sprachschulen (Escuelas Oficiales de Idiomas) sowie weitere Spezialausbildungen am 29. September. Für die meisten Schüler endet das Schuljahr am 19. Juni 2026, während in berufsbildenden, künstlerischen, Abend- und Sprachschulen je nach Ausbildung andere Termine gelten.

Ferien 2025/26

Die Ferienzeiten stehen bereits fest: Die Weihnachtsferien stehen vom 22. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026 an, die Osterferien vom 2. bis 13. April 2026. Hinzu kommen Feiertage am 8. Dezember (Mariä Empfängnis), am 27. Februar (einheitlicher freier Schultag), am 2. März (Tag der Balearen, auf Montag verschoben), am 1. Mai (Tag der Arbeit) sowie die lokalen Feiertage der Gemeinden.

Schulmaterial

Während die Kinder sich auf den Schulbeginn vorbereiten, beschäftigen die Eltern vor allem die Kosten. Laut Verbraucherverband Consubal müssen Familien in diesem Jahr so viel ausgeben wie noch nie. Im Schnitt koste die vuelta al cole (Schulbeginn) pro Grundschulkind auf den Balearen 850 Euro – rund 20 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Familien mit zwei Kindern zahlen damit etwa 1.700 Euro, weit mehr als ein Mindestlohn (1.184 Euro in 14 Gehältern).

Öffentliche Schulen versuchen gegenzusteuern, etwa mit Leihsystemen für Bücher. Für das Schuljahr 2025/26 stellt die Balearen-Regierung 3,15 Millionen Euro zur Verfügung, um Schulbücher und Lernmaterialien zu finanzieren. Zudem gibt es auch Zuschüsse für Chromebooks. Über drei Millionen Euro aus der Staatskasse stehen für die Laptops bereit. „Chromebooks erhöhen die Ausgaben der Eltern zunächst, gelten aber als langfristige Investition über mehrere Jahre“, sagt Alfonso Rodríguez von Consubal der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“. Pflicht seien die Laptops laut der Pressestelle des Bildungsministeriums nicht, doch einige Schulen verlangen sie inzwischen.

Besonders teuer bleiben die Bücher, die traditionell den größten Posten bilden. Auch Rucksäcke und anderes Schulmaterial sind deutlich teurer geworden: Ein Trolley-Ranzen kostet laut dem Verbraucherverband inzwischen bis zu 80 Euro, vor fünf Jahren lag der Preis noch bei rund 40 Euro.

Kosten sparen

Viele Familien greifen deshalb auf Secondhand-Material zurück. Besonders gefragt sind gebrauchte Schulbücher, die man über Plattformen wie „Wallapop“ oder „Milanuncios“ kauft oder dort teilweise auch kostenlos bekommt. Diese Portale funktionieren ähnlich wie Ebay-Kleinanzeigen in Deutschland: Käufer und Verkäufer treffen sich persönlich, um die Bücher zu übergeben. Auch auf der App Vinted, eigentlich für Kleidung bekannt, gibt es Mäppchen, Rucksäcke und weiteres Zubehör. Das Portal tiendassegundamano.info listet Secondhand-Läden in Palma, in denen Eltern günstige Kleidung für den Schulalltag finden.

Was ist neu?

Inhaltlich startet das neue Schuljahr mit einigen Anpassungen. Private Handys sind an Schulen komplett verboten. Tablets und Computer dürfen ab der vierten Klasse nur eine Stunde täglich genutzt werden; ab der fünften Klasse wird die Nutzung erweitert. Eine genaue Stundenzahl nennt das Bildungsministerium nicht, es betont jedoch: „Eine Überschreitung dieser Grenze ist erlaubt, sofern sie mit den pädagogischen Zielen und dem Wohl der Schülerinnen und Schüler vereinbar ist.“

Die Lehrpläne wurden in allen Stufen neu ausgerichtet. Die Stundenzahl in Mathematik, Fremdsprachen und künstlerischen Fächer wird ausgebaut. In der Grundschule erhalten Fünft- und Sechstklässler zusätzlich eine Stunde im „Conocimiento de Medio“ (Biologie). In der Mittelstufe kommen Wahlfächer wie „Digitales Umfeld und Multimedia“ hinzu.

Im Bachillerato (Oberstufe) ersetzt ein neues Wahlfach die bisher verpflichtende Abschlussforschungsarbeit. In der elften Klasse steigt die Wochenstundenzahl von 31 auf 33. Das Fach „Geschichte und Kultur der Balearen“ wird ausgebaut. Zudem gibt es neue Wahlfächer zu „Europäische Union“ und „Unternehmensprojekt“. In der zwölften Klasse kommt „Körperliche Aktivität, Freizeit und Gesundheit“ hinzu. Früher sagte man Sportunterricht dazu.

Transport & Bürokratie

Neu sind auch flexible Regeln für den Transport von Kindern mit geteiltem Sorgerecht: Sie dürfen künftig mehrere Haltestellen derselben Schulbus-Route nutzen. Bisher war nur eine feste Linie pro Kind erlaubt – eine große Hürde für viele Familien.

Auf Verwaltungsebene setzt das Bildungsministerium auf Vereinfachung. Mit dem System „Llull“ sollen Abläufe zwischen Schulen und Behörde weiter digitalisiert und die Kommunikation verbessert werden. In Palma wurde zudem die Zahl der Schulzonen reduziert: Aus drei Bereichen wurden zwei, langfristig strebt die Regierung eine einheitliche „zona única“ an.

