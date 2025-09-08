Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca 2026: Das sind die besten Orte, um das Ereignis miterleben zu können

Wissen Sie schon, von wo aus auf der Insel Sie am 12. August 2026 um 20.32 Uhr die totale Sonnenfinsternis (MZ berichtete) bestaunen werden? Es lohnt sich, sich vorab zu informieren, wo das Phänomen auch wirklich gut zu sehen sein wird. Amado Carbonell von der Stiftung des Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca ist einige Orte abgefahren, um eine Karte für ganz Mallorca zu erstellen.

Beste Chancen an der Westküste

Das Fazit: An der Westküste stehen die Chancen zwischen dem Cap Formentor und Andratx fast überall gut (gelbfarbene Abschnitte auf der Karte). Längst nicht nur in Port de Sóller, wo die Hotelpreise für August 2026 aufgrund der strategisch guten Lage und freien Sicht aufs Meer schon vor Monaten Schlagzeilen gemacht haben, hat man beste Sichtverhältnisse. Im Südwesten und Süden gibt es zumindest vereinzelt Orte, von denen aus das Himmelsspektakel gut zu sehen sein wird – zwischen dem Cap de Regana (bei Tolleric) und dem Cap Blanc sowie zwischen Colònia de Sant Jordi und dem Cap de Ses Salines.

An allen anderen Orten (rote Abschnitte) ist die Ausrichtung nicht westlich oder nordwestlich genug oder aber die Serra de Tramuntana oder die vorgelagerte Insel Sa Dragonera versperren die Sicht auf den Horizont. Wer jetzt denkt „Dann fahr ich eben auf einen Berg wie den Puig de Randa, Santa Magdalena, Sant Salvador, an die Steilküste oder gehe in Palma in eine Rooftop-Bar“, hat ebenfalls schlechte Karten. Der Beginn der Sonnenfinsternis trägt sich zwar weiter oben am Himmel zu, sodass man ihn von überall auf der Insel aus beobachten kann.

Der Daumentrick

Ganz vom Mond verdeckt sei die Sonne aber erst dann, wenn sie um 20.32 Uhr ganz tief, 2,4 Grad, über dem Meer steht. Eine ungefähre Vorstellung davon, wie tief das ist, bekomme man, wenn man seinen Arm vor sich ausstreckt und die Unterseite des ausgestreckten Daumens horizontal direkt über den Meeresspiegel legt. Unmittelbar über der Oberkante sei das Phänomen dann zur Stichzeit zu sehen. Genau diesen Bereich könne man von vielen Orten aus nicht sehen – die Serra de Tramuntana verdeckt ihn.

„Man muss zudem Gegenden aufsuchen, von denen aus man in Richtung 287 Grad einen freien Blick aufs Meer hat“, erklärt Carbonell. Als Hilfe könne man vorinstallierte Kompass-Handy-Apps nutzen. „Bei 360 oder 0 Grad zeigt der Kompass-Zeiger bekanntlich nach Norden. Bei 287 Grad liegt der Punkt, an dem die Sonne den Zeitpunkt der totalen Sonnenfinsternis markiert“, so der 44-Jährige.

Vorinstallierte Kompass-Apps können helfen. / Simone Werner

Da einige Hoteliers oder Unterkunftbetreiber sich nicht auf die Kombination aus Daumen- und Kompasstrick verlassen wollen, haben sie Carbonell und seine Kollegen gebeten, den Standort ihrer Unterkünfte für potenzielle Astro-Urlauber zu checken. „In Sachen Preise haben einige den Verstand verloren“, findet der Mallorquiner. Die Villa Es Racó d’Alconàsser in Alconàsser (Gemeinde Sóller) etwa ruft für die Übernachtung vom 12. auf den 13. August 2026 sagenhafte 22.397 Euro auf.

