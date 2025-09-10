Leserfragen: War der britische König Prinz Charles schon mal auf Mallorca zu Besuch?

Da Mallorca ja von vielen Briten besucht wird, habe ich mich gefragt, ob der englische König Charles schon einmal auf der Insel zu Besuch war. (Clara R., per E-Mail)

Tatsächlich sind mindestens vier Besuche von Charles, seinerzeit noch als Prinz, auf Mallorca bekannt. Der erste fand 1986 statt. Da gefiel es Charles und seiner Frau Lady Di so gut, dass sie bereits 1987 wieder kamen. Damals reiste Lady Di etwas später an und es brodelte bereits die Gerüchteküche, wie es wohl um ihre Ehe stünde. Das hinderte die beiden aber nicht daran, 1988 und 1990 noch zweimal auf die Insel zu reisen. 1996 war Lady Di dann nach der Scheidung noch einmal ohne Charles auf Mallorca.

Wissen Sie, wann die nächste Gastro-Messe Maris Galicia in Palma stattfindet? (Edith M., per E-Mail)

Die kommende Ausgabe hat gerade begonnen. In den zurückliegenden Wochen wurde an dem Ausstellungsgelände neben dem Verlagsgebäude der MZ und des „Diario de Mallorca“ aufgebaut. Start war am 5. September. Die Messe dauert bis 28. September. Alle Infos und die Speisekarte finden Sie unter: marisgalicia.es.

Wie heißt die Firma, die die Bootsfahrten von Port de Sóller nach Sa Calobra anbietet? (Dörthe F., per E-Mail)

Das Unternehmen aus Port de Sóller nennt sich barcos azules. Alle Informationen zu Fahrpreisen und Fahrtzeiten finden Sie unter barcosacalobra.com.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen