Diese Hotel-Deals auf Mallorca starten schon ab 25 Euro

Die Pleite der Plattform Hotelbreak bedeutet nicht, dass es das jetzt war mit den Tagespässen für Spa- oder Pool-Bereiche, Yoga oder Mahlzeiten in Hotels. Schon seit fast sieben Jahren gibt es den Mitbewerber Hotel Treats mit einem sehr ähnlichen Angebot. Das Unternehmen wurde ebenfalls auf Mallorca gegründet, hat aber mittlerweile Angebote in 20 verschiedenen Ländern.

Auf der Website (hoteltreats.com) kann man nicht nur Gutscheine für verschiedene Erlebnisse kaufen, sondern diese auch direkt an einem bestimmten Tag im jeweiligen Hotel reservieren. Praktisch: Auf der Plattform finden Nutzer gesammelt Angebote von verschiedenen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels auf der Insel und können sich bei der Buchung auch vergewissern, dass das jeweilige Hotel etwa im Winter überhaupt geöffnet hat. So spart man sich viel Zeit, die man aufwenden müsste, um Öffnungszeiten, Verfügbarkeit und Preise einzeln bei den Hotels zu erfragen.

Auch auf Deutsch

Die Website existiert in sieben Sprachen, darunter auch Deutsch. Die Sprache stellt man oben beim Flaggen-Symbol um. Anschließend gibt man in die Suchmaske bei „Lokalität“ „Mallorca“ und bei „Kategorie“ „Tageskarte“ ein. Wer die Suche gestartet hat, kann dann noch die Preisspanne (0–50, 50–100 Euro etc.) festlegen. Nutzer, die das Erlebnis direkt für einen konkreten Tag buchen wollen, sollten das Häkchen bei „Sofortige Reservierung“ setzen, dann erneut auf „Suche“ klicken und im Anschluss bei „Datum“ im Kalender den Wunschtag heraussuchen.

Zusammenarbeit mit 205 Hotels auf Mallorca

Sparfüchse können sich die Einträge rechts oben dann etwa nach „Preis: niedrig bis hoch“ anzeigen lassen. Bei einem Großteil der Einträge geben Sterne auf dem Hauptfoto Aufschluss über die Bewertung. Unter den Unterkünften befinden sich sowohl Landhotels als auch Häuser von Ketten wie Iberostar oder HM. „Wir arbeiten auf Mallorca mit 205 Hotels zusammen“, sagt Mitgründer Adrián G. Martín. Anfangs hatte Hotel Treats nur Angebote von Fünf-Sterne-Hotels im Programm. Doch Tagespässe für um die 200 Euro sind eben nicht für jeden erschwinglich.

Angebote ab 25 Euro

Beim MZ-Test finden sich Angebote ab 25 Euro, etwa für die Tageskarte inklusive Pool-Nutzung und Cocktail im HM Balanguera Beach an der Playa de Palma oder ein Fünf-Sterne-Frühstücksbuffet im Hilton Mallorca Galatzó. Deutlich teurer sind Angebote, die Übernachtungen miteinschließen. Eine Nacht für zwei Personen mit Spa-Besuch und Frühstück im Fünf-Sterne-Hotel Castillo Son Vida in Palma gibt es beim MZ-Test beispielsweise für 260 Euro. 275 Euro kostet im Oktober und November eine Übernachtung im Superior-Doppelzimmer mit Frühstück für zwei Personen im Pure Salt Port Adriano.

Es lohnt sich jeweils, in den Einträgen genau zu lesen, was alles im Angebote inklusive ist und zu welchen Daten und Uhrzeiten es eingelöst werden kann. Manchmal muss man für ein Handtuch eine Kaution hinterlegen, oft bekommt man nicht sicher etwa eine Sonnenliege zugesagt, sondern kann diese nur „je nach Verfügbarkeit“ nutzen.

An der Playa im Rooftop-Pool planschen: Auch das geht mit Hotel Treats. / Hotel Treats

Anderen eine Freude machen

Auch eine „Geschenkoption“ lässt sich bei den einzelnen Angeboten anklicken. Ein Text für den Beschenkten kann hinzugefügt werden. Wer unschlüssig ist, welches Angebot es denn nun sein soll, kann auch einen herkömmlichen Gutschein für einen Betrag seiner Wahl anfertigen lassen. Gezahlt wird per Kreditkarte. Vor dem letzten Schritt kommt noch eine Bearbeitungsgebühr von jeweils 2 Euro hinzu. Die Reservierungsbestätigung oder den bono gibt es direkt per E-Mail.

Im Falle von Gutscheinen müssen sich die Käufer oder Beschenkten vor dem Einlösen beim Hotel melden, um mit der Nummer des Gutscheins eine Reservierung vorzunehmen. Die Gutscheine machen laut Adrián G. Martín die Hälfte der Angebote aus. Vor allem vor Weihnachten und zum Schuljahresabschluss, wenn, wie auf Mallorca üblich, die Eltern die Lehrer beschenken, gebe es einen regelrechten Boom. Im Juli und August sind dann die Verkaufszahlen für Tagespässe auf ihrem Höhepunkt. Auch im Winter sei die Nachfrage nach Tagespässen etwa für Spas sehr hoch. Damit machen die Tagespässe die andere Hälfte der Angebote aus.

Dass das Unternehmen wie Hotelbreak pleitegehen könnte, müssten Nutzer nicht befürchten. „Wir haben das Unternehmen ganz ohne externe Finanzierung aufgebaut, hängen daher nicht davon ab“, so der Mallorquiner. Zudem stamme ein großer Teil der Einnahmen aus Kommissionen von E-Commerce-Angeboten, die die Firma direkt auf den Seiten großer Hotelketten platziert hat. „Sie haben dort einen Reiter mit ‚Experiences‘ oder Ähnlichem. Klickt man darauf, gelangt man auf eine Seite von uns“, erklärt der 38-Jährige.

Abonnieren, um zu lesen