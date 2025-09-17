Leserfragen auf Mallorca: Sollen die Kameras an den Es-Trenc-Parkplätzen Parksünder erwischen?

Liegen Ihnen Informationen vor, welche das Parken am Parkplatz Sa Barralina (Ses Covetes) betreffen? Seit Neuestem sind Überwachungskameras angebracht, um Parksünder zu bestrafen. Wissen Sie, wie hoch die Strafen sind? (Sandra S., per E-Mail)

Die Kameras, die an den Parkplätzen vom Es Trenc angebracht wurden, dienen unseren Informationen nach lediglich dazu festzustellen, wie voll der Parkplatz gerade ist. Die Balearen-Regierung hat die Kameras installiert, um die Auslastung des Parkplatzes in Echtzeit zu überwachen. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der die Landesregierung die Besucherströme in empfindlichen Naturräumen besser steuern und so den ökologischen Druck auf diese Gebiete reduzieren will. Strafen für Parksünder sind aufgrund der Kameraaufzeichnungen unseren Informationen nach nicht vorgesehen.

Liebes Team, obwohl ich alle Aktivierungsschritte befolgt habe und auch „Starten“ gedrückt habe, erhalte ich leider keine Newsletter. Welche Hilfe könnt ihr geben? (Andrea K., per E-Mail)

Wenn Sie mit Ihrem Account bei mallorca zeitung.es eingeloggt sind, müssen Sie eigentlich nur auf Newsletters gehen (rechts oben auf das goldene Kürzel in der Ecke klicken oder direkt die Seite mallorcazeitung.es/newsletters anwählen) und das Häkchen bei den gewünschten Newslettern setzen. Einen Knopf mit Starten gibt es auf unserer Seite nicht. Ab diesem Moment werden Ihnen automatisch die jeweiligen Newsletter zugeschickt.

Hallo, ich habe gerade aus den Medien erfahren, dass der Sänger Michael Wendler am 11. September im Megapark auftritt. Wisst ihr, ob man Karten kaufen muss? (Silvia, per E-Mail)

Die MZ konnte mittlerweile den Auftritt bestätigen, nachdem es anfangs so schien, als handle es sich um Gerüchte. Dann allerdings verkündete der Sänger seinen Auftritt selbst in seinen Netzwerken. Bis Redaktionsschluss war allerdings nicht klar, ob der Megapark Eintritt verlangt und wenn ja, wie hoch dieser liegt.

