Gute Nachricht für Verbraucher: Preis für Butangas-Flaschen sinkt um fünf Prozent

Gute Nachrichten für alle, die auf Mallorca Butangas-Flaschen nutzen: Der maximale Verkaufspreis für die bombonas de butano ist zum Dienstag (16.9.) um fünf Prozent auf 16,27 Euro gesunken. Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass der Preis sinkt, wie man im spanischen Amtsblatt BOE nachlesen kann.

Der jüngste Preissenkung ist auf den Rückgang der Rohstoffpreise (–1,6 Prozent) und die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar (+2,3 Prozent) zurückzuführen, die den Anstieg der Frachtkosten (+14,9 Prozent) ausgleicht. Das teilte das Ministerium für ökologischen Wandel spanischen Nachrichtenagenturen mit.

Verkaufspreis nicht liberalisiert

Der Höchstverkaufspreis für Flüssiggas (LPG) in Behältern zwischen acht und 20 Kilogramm – die traditionellen Butangasflaschen sind solche – ist nicht liberalisiert. Er wird alle zwei Monate, jeweils am dritten Dienstag des Monats, durch einen Beschluss der Generaldirektion für Energiepolitik und Bergbau errechnet.

Dabei spielen die Kosten der Rohstoffe (Propan und Butan) auf den internationalen Märkten, die Transportkosten und auch die Entwicklung des Euro-Dollar-Wechselkurses eine Rolle. Dennoch darf die Preisanpassung in jedem Fall nur fünf Prozent beantragen, nach oben wie auch nach unten. Hätte die Preissteigerung oder -senkung mehr als fünf Prozent betragen, wird die Differenz bei späteren Überprüfungen angerechnet.

Flüssiggas in Behältern ist ein Kohlenwasserstoffgemisch, das hauptsächlich aus Butan besteht. Es wird als Alternative zu Erdgas für den Energieverbrauch in Druckbehältern verwendet – insbesondere in Orten oder Gebieten, die nicht an das Erdgasnetz angeschlossen sind. Derzeit werden jährlich 64,5 Millionen Flüssiggas-Behälter unterschiedlicher Kapazität verbraucht. Es handelt sich um einen rückläufigen Brennstoff, dessen Gesamtverbrauch seit 2010 bis 2021 um mehr als 25 Prozent gesunken ist.

