Füttern, kastrieren und freilassen: So funktionieren Katzenkolonien auf Mallorca

Was tun, wenn plötzlich statt nur der eigenen Hauskatze auch ein paar Straßenkätzchen mit am Fressnapf stehen? Katzen sind intelligente Tiere, und die Mütter bringen ihre Kleinen gerne einmal in einen fremden Garten, wenn es dort Futter gibt. „Das passiert, sobald die Katzenmutter nicht mehr genug Milch hat. Dann sucht sie sich sozusagen einen Menschen, der ihre Kinder versorgen kann“, erklärt Maxi Lange (63) vom Tierschutzverband Baldea. Am besten solle man den örtlichen Tierschutzverband kontaktieren. Dieser kann dabei unterstützen, die Kätzchen in die Vermittlung zu bringen und in Verbindung mit der Gemeinde einen Termin für die Kastration der Mutter zu organisieren. Das sei wichtig, denn sonst komme die Katzenmutter mit ihrem nächsten Wurf wieder, rät die studierte Biologin und Tierschützerin.

Maxi Lange von der Tierschutzorganisation Baldea setzt sich schon ihr Leben lang für Katzen ein. / Nele Bendgens

Straßenkatzen vermehren sich ohne Kastration exponentiell

Seit 2008 kämpft Lange mit dem Tierschutzverband Baldea dafür, die Bevölkerung Mallorcas aufzuklären und die Anzahl der Straßenkatzen zu reduzieren. Eine Sisyphusarbeit, denn Katzen werden mit sechs Monaten geschlechtsreif. Unkastriert können sie zwei bis drei Würfe mit fünf bis sechs Katzenjungen pro Jahr gebären, die sich nach jeweils sechs Monaten wieder weiter vermehren. Das exponentielle Wachstum lässt aus einer unkastrierten Katze nach fünf Jahren 28.812 Katzen werden. „Daher ist es essenziell, dass alle Haus- und Straßenkatzen kastriert werden. Nur so können wir die wachsenden Katzenkolonien auf Mallorca eindämmen“, erklärt Lange.

Identifizieren und einfangen

Dabei erfahren Lange und die vielen Freiwilligen, die sich inselweit um die Straßenkatzen kümmern, immer wieder Anfeindungen aus der Bevölkerung, wenn sie die Straßenkatzen in den zahlreichen Kolonien füttern. „Die Leute missverstehen, warum wir das tun. Wenn wir die Tiere füttern, haben wir einen Überblick darüber, welche Katzen in der Kolonie leben“, sagt Lange. Alle Tiere, die noch nicht kastriert sind, werden so von den Helfern identifiziert und eingefangen.

Die unkastrierten Straßenkatzen werden von Freiwilligen in den Katzenkolonien eingefangen. Der Käfig wird mit einem Tuch abgedeckt, damit sie keinen Stress erfahren. / Nele Bendgens

Dazu werden die Tiere abends mit Futter in Käfige gelockt, damit sie am nächsten Tag in einem mobilen OP-Saal operiert werden können. Danach werden sie mit einem Schlitz im Ohr gekennzeichnet und wieder freigelassen. Baldea arbeitet aktuell mit folgenden 14 Gemeinden Mallorcas zusammen: Bunyola, Calvià, Esporles, Inca, Lloseta, Llubí, Manacor, Mancor de la Vall, Puigpunyent, Santa Maria, Sant Joan, Sa Pobla, Valldemossa und Vilafranca. Diese fordern das mobile Kastrationsmobil von Baldea an, sobald die Freiwilligen vor Ort den Bedarf signalisieren. Täglich können die Tierschützer so zehn Straßenkatzen kastrieren. Ein Tropfen auf den heißen Stein, wie Lange weiß.

Kein neues Problem

Jahrelang wurden die Straßenkatzen sich selbst überlassen, war das Problem der sich ausbreitenden Katzenkolonien kein Thema in den Rathäusern. Durch ein 2023 spanienweit in Kraft getretenes neues Tierschutzgesetz sind die Gemeinden nun verpflichtet, sich der Verantwortung für die Tiere zu stellen. Aber die Mühlen mahlen langsam. „Wenn ein Bürgermeister bisher kein Budget für die Tiere eingeplant hatte, sind plötzlich 30.000 Euro natürlich ein großer Batzen im Haushalt“, sagt Lange. „Letztendlich stehen wir aber heute dort, wo wir stehen, weil das Problem so lange ignoriert wurde. Es ist Zeit, dass die Bevölkerung sich klarmacht, dass die Straßenkatzen mit uns zusammen auf der Insel leben, und dass alle an der Lösung mitarbeiten.“ Die da lautet: konsequente Kastration aller Katzen. Aber dazu sind auch finanzielle Mittel nötig, das Kastrationsmobil von Baldea trägt sich leider nicht selbst. „Wir suchen dringend einen neuen Sponsor, damit wir weitermachen können“, sagt Maxi Lange.

Tierarzt-Assistent Daniel Obando mit einer kastrierten Katze nach der OP. / Nele Bendgens

Mithelfen nach den Spielregeln

Die deutsche Immobilienmaklerin und Freiwillige Maxi Kümpel (39) verpflegt mittlerweile zehn Straßenkatzen auf ihrer Finca in der Inselmitte. „Die sind mir alle zugelaufen, und als Tierfreundin kümmere ich mich jetzt um sie“, erzählt Kümpel. Auf öffentlichem Grund dürfen Tierfreunde die Straßenkatzen aber nicht eigenmächtig ohne Genehmigung füttern. Dies ist in manchen Gemeinden auf Mallorca verboten und kann mit einem Bußgeld von 60 bis 750 Euro bestraft werden. Selbst für die Betreuung einer Katzenkolonie gelten strenge Regeln. Es bedarf dafür der Erlaubnis des Rathauses, das spezielle Ausweise an die Tierfreunde vergibt, die auch dabei mithelfen, die Katzen für die Kastration zu fangen.

Informationen Baldea – Tierschutzorganisation mit mobiler Katzenkastration www.baldea.org Kontakt: E-Mail an: umcesbaldea@gmail.com oder comunicacionbaldea@gmail.com Spenden an Baldea: Caixa Pollença, IBAN: ES96 2056 0019 4241 0200 0917

