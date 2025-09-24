Leserfragen auf Mallorca: Ist es erlaubt, Ziegen Vorder- und Hinterbeine zusammenzubinden?

In der Nähe von Sineu sehe ich auf einem Grundstück immer wieder Ziegen, die an einer Seite das Vorder- und Hinterbein mit einem Strick zusammengebunden haben. Ich vermute, damit sie nicht über die Trockenmauer springen und abhauen. Aber: Ist das erlaubt? (Götz M., per WhatsApp)

Ein Mitarbeiter der Tierschutzabteilung Seprona der Guardia Civil erklärt, dass ein Zusammenbinden der Beine für gewöhnlich nicht erlaubt ist. Es könne Sonderfälle geben, die müsse sich die Guardia Civil allerdings einzeln anschauen. Der Seprona-Mitarbeiter rät Ihnen, sich direkt an die Guardia Civil zu wenden und auf der Website eine Anzeige zu erstatten und den Fall zu erklären. Gehen Sie dazu bitte auf web.guardiacivil.es und dort auf den Reiter „Tú Seguridad“. Dort klicken Sie auf „Colaboración Ciudadana“. Es sind drei Formulare zur Auswahl, in Ihrem Fall wählen Sie das mittlere, Medio Ambiente, aus. Sie geben die Gemeinde und die Provinz ein, in der sich der Vorfall zugetragen hat sowie eine kurze Erläuterung zu Ihrer Beobachtung. Dann hinterlassen Sie im nächsten Feld Ihre Mail-Adresse und schicken das Formular mit „Enviar“ ab.

Gibt es eine Mail-Adresse auf Mallorca, um illegale Ferienvermietung zu melden? Die von mir gefundene Adresse loguertuiristpalma@conselldemallorca.net scheint nicht zu existieren. (Henning H., per E-Mail)

Ich weiß nicht, wie Sie auf diese Mail-Adresse kommen. Diese existiert wahrscheinlich gar nicht, da es sich um falsches Katalanisch handelt. Sie erreichen die zuständige Stelle im Inselrat unter der Adresse inspeccioturisme@conselldemallorca.net (Vorsicht, katalanische Schreibweise). Wenn Sie Spanisch sprechen und telefonisch Anzeige erstatten wollen, können Sie die 971-00 79 40 anrufen. Für eine Anzeige empfiehlt es sich, Beweise für die illegale Tätigkeit zu sammeln, wie etwa Screenshots von Annoncen der Wohnung auf einschlägigen Plattformen oder ein Register darüber, wie häufig unterschiedliche Personen die Wohnung betreten.

Leser fragen die MZ

E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es

Abonnieren, um zu lesen