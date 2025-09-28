Petanca statt Boule: So wird auf Mallorca gespielt

Fragt man auf Mallorca nach einem Platz, um Boule zu spielen, erntet man ratlose Blicke. Was viele unter dem französischen Namen „Boule“ kennen, heißt auf der Insel „Petanca“ – und ist hier weit mehr als nur ein gelegentliches Freizeitvergnügen. Petanca ist fest im gesellschaftlichen und kulturellen Leben Mallorcas verankert, ein beliebter Hobbysport, der von vielen mit echter Leidenschaft betrieben wird – sei es im kleinen Kreis auf dem Dorfplatz oder im Rahmen organisierter Turniere.

Entstanden ist Petanca als eine Variante des klassischen Boule-Spiels. Der Name geht zurück auf den provenzalischen Ausdruck pès tancats, was so viel bedeutet wie „geschlossene Füße“. Damit ist eine der zentralen Regeln gemeint: das Werfen der Kugeln ohne Anlauf, aus dem Stand. Von Südfrankreich aus verbreitete sich das Spiel rasch in vielen Mittelmeerländern – und wurde speziell in Katalonien, Valencia und auf den Balearen zu einem festen Bestandteil der örtlichen Freizeitkultur.

Die Spielregeln

In den offiziellen Spielregeln unterscheidet sich Petanca in einigen Details vom französischen Boule, etwa bei der Anzahl der Kugeln pro Spieler oder in der Punktevergabe. Das grundlegende Prinzip bleibt jedoch dasselbe: Es geht um Präzision, Taktik und Konzentration, kombiniert mit einer guten Portion Teamgeist und dem richtigen Fingerspitzengefühl. Gespielt wird auf einem Spielfeld – idealerweise mindestens 12x3 Meter groß – mit Kugeln aus Metall, die zwischen 650 und 800 Gramm wiegen und einen Durchmesser von etwa sieben bis acht Zentimetern haben.

Zu Beginn jeder Runde wird eine kleine Zielkugel, das sogenannte Schweinchen (auf Spanisch boliche), geworfen. Danach versuchen die Spieler beider Teams abwechselnd, ihre Kugeln möglichst nah an das Schweinchen zu platzieren – entweder durch genaues Legen oder durch das gezielte Wegschießen gegnerischer Kugeln. Sobald alle Kugeln gespielt wurden, wird gewertet: Punkte erhält das Team, dessen Kugeln näher am Ziel liegen als die der Gegenseite. Für jede näher platzierte Kugel gibt es einen Punkt – gespielt wird in der Regel bis 13.

Die offiziellen Regeln der Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) sind zwar umfangreich, doch gerade auf Mallorca wird Petanca oft entspannt ausgelegt und vor allem mit Freude am Spiel betrieben. Dabei reicht das Spektrum vom lockeren Werfen unter Nachbarn bis hin zu strukturiertem Wettkampfsport: Zahlreiche Vereine auf der Insel sind aktiv und nehmen regelmäßig an regionalen Meisterschaften teil. Petanca auf Mallorca ist also nicht nur eine Tradition, sondern ein gelebtes Stück Gemeinschaft.

Die offizielle Anlaufstelle

Für alle diejenigen, die sich näher mit dem Sport beschäftigen wollen – sei es als Zuschauer oder als aktiver Spieler –, ist die Federación Balear de Petanca, also der balearische Petanca-Verband, die richtige Anlaufstelle. Dieser koordiniert den organisierten Spielbetrieb auf den Balearen und steht Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. „Wir fördern die Entwicklung und Ausübung dieses Sports und setzen dabei auf Werte wie Teamgeist und Fairness“, heißt es seitens des Verbandes.

Die Geschäftsstelle im Carrer de Sant Ignasi, 81, im Osten von Palma ist montags bis donnerstags von 18 bis 20 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum können Interessierte persönlich vorbeikommen, um sich zu informieren, Fragen zu stellen oder auch einem Verein beizutreten. Auch Neulinge ohne Vorerfahrung sind willkommen und erhalten dort Einblicke in die Strukturen des organisierten Petanca-Sports.

Wer also auf der Insel Petanca kennenlernen oder selbst spielen möchte, sollte den Kontakt zur Federación Balear de Petanca suchen. Öffentliche Informationen im Internet sind häufig unvollständig oder veraltet – viele der dort gelisteten Vereine betreiben keine aktiven Websites mehr, und auch Social-Media-Kanäle werden oft seit Jahren nicht aktualisiert. Der Weg über den Verband bietet daher die verlässlichste Quelle im Hinblick auf aktive Clubs, aktuelle Veranstaltungen und Trainingsmöglichkeiten.

Verband: balearpetanca.com

