Leserfragen: Gibt es in der Nähe des Stadions von Real Mallorca eine Bar, die Bundesligaspiele zeigt?

Liebes Team, wir besuchen ein Heimspiel von Real Mallorca, würden aber zuvor gerne noch die Bundesligaspiele sehen. Findet sich eine Bar in der Nähe des Stadions, die Bundesligapartien zeigt? (Christopher T., per E-Mail)

Es gibt direkt am Stadion von Son Moix die neue Mallorca Sports Bar, die auf mehreren Leinwänden Fußballspiele überträgt. Meist ist das natürlich die spanische Liga, allerdings erklärt eine Mitarbeiterin, dass je nach Tag und Spielplan auch Partien aus anderen internationalen Ligen gezeigt werden können. Sie rät dazu, die Kellner vor Ort anzusprechen und nachzufragen, ob es möglich ist, bestimmte Partien zu zeigen. Ansonsten gibt es in der Nähe des Stadions wenige Bars und wohl keine, die auch die Bundesliga zeigen. Die Partien werden an der Playa de Palma in einigen Kneipen gezeigt, die allerdings rund 15 bis 20 Kilometer vom Stadion entfernt liegt.

Welche Dokumente neben der Steuerbescheinigung werden benötigt, um eine Chipkarte für die zentrale Entsorgungsstelle für Müll in Santanyí zu erhalten? Das für die Ausstellung zuständige Büro ist nur am Donnerstagvormittag geöffnet. Können Sie uns weitere Informationen geben? (Harry K., per E-Mail)

Ein Anruf bei der dafür zuständigen Mitarbeiterin bringt die Erkenntnis, dass Sie Ihre Steuerbescheinigung gar nicht brauchen. Mitzubringen ist laut der Verantwortlichen lediglich der Beleg darüber, dass Sie die Müllgebühren in der Gemeinde bezahlt haben. Darüber hinaus brauchen Sie den Namen des Eigentümers des Grundstücks. Wenn Sie das selbst sind, genügt der Ausweis. Zu beachten ist, dass Sie einen Chip nur beantragen können, wenn Sie im ländlichen Raum, also in einer zona rústica, leben. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird die Chipkarte an Ort und Stelle angefertigt und Sie können die Entsorgungstelle sofort nutzen. Die Ausstellung der Karte erfolgt in der Casa de Cultura in Santanyí im Carrer de s’Aljub, 22. Geöffnet ist die Ausgabestelle immer donnerstags von 9.30 bis 13 Uhr. Infos gibt es auch unter residus@ajsantanyi.net und unter der Telefonnummer 647-31 26 05.

