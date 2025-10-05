Alles Wichtige direkt aufs Handy: Inselrat startet WhatsApp-Service
Die Initiative soll die Kommunikation mit den Bürgern verbessern
Der Inselrat von Mallorca (Consell de Mallorca) hat am Montag (29.9.) seinen offiziellen WhatsApp- Kanal gestartet. Damit will er die Bürgerinnen und Bürger nun direkter erreichen und sie über alle Neuigkeiten der Institution auf dem Laufenden halten.
Wie der Inselrat in einer Mitteilung bekannt gab, werden auf diesem neuen Kanal verschiedene Inhalte veröffentlicht: von Pressemitteilungen über Dienstleistungs- und Anmeldehinweise bis hin zu Kultur- und Veranstaltungsterminen, Ausschreibungen für Zuschüsse oder Aktivitäten sowie Notsituations-, Verkehrs- oder Wetterwarnungen.
Aktualität, zum Greifen nah
Der Haushaltsdezernent Rafel Bosch vom Inselrat erklärte: „Dieser neue WhatsApp-Kanal wird es den Bürgern ermöglichen, sich schnell und direkt über die aktuellen Geschehnisse im Inselrat zu informieren. Er ist ein weiterer Schritt, um die Institution den Mallorquinern noch näher zu bringen. Alles, was dort aktuell geschieht, ist somit zum Greifen nah.“
Diese Initiative ergänze den neuen digitalen Kommunikationsplan des Inselrats, der auch eine Aktualisierung seiner Website beinhaltet. Der Online-Auftritt soll mit einer verbesserten Nutzererfahrung daherkommen und für Besucher attraktiver werden – mit einer moderneren, intuitiveren und für alle Geräte, einschließlich Mobiltelefone, optimierten Benutzeroberfläche.
So melden Sie sich für den Kanal an
Wer sich für den neuen WhatsApp-Kanal anmelden möchten, kann dies über die Website des Inselrats (conselldemallorca.es) tun. Dort ist dann auf den entsprechenden Link zu klicken. Der Kanal ist bislang nur auf Katalanisch verfügbar. Sie können auch direkt über die WhatsApp-Anwendung beitreten, indem Sie den QR-Code scannen, der auf der Website und den Veröffentlichungen des Inselrats zu finden ist oder über diesen Link: Kanal beitreten.
