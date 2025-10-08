Leserfragen: Wo kann ich auf Mallorca mein eigenes Olivenöl pressen lassen?

Ich bin auf der Suche nach einer Ölmühle, wo ich meine Oliven hinbringen kann, um sie pressen zu lassen und um dann mein eigenes Öl zu bekommen. Bisher waren wir bei einer Mühle in Alaró, die in diesem Jahr aber leider nicht öffnet. Wir haben nur eine kleine Menge Oliven von 60 bis 160 Kilogramm. Könnt ihr mir weiterhelfen? (Carolyn W., per E-Mail)

Es gibt auf Mallorca verschiedene Ölmühlen, sogenannte tafones, wo Sie Ihre eigenen Oliven hinbringen und pressen lassen können. So befindet sich eine bekannte tafona beispielsweise zwischen Selva und Caimari. Sie nimmt bereits Olivenmengen ab 100 Kilogramm an. Dann werden Ihre Oliven allerdings mit anderen gemeinsam gepresst und als Ölmischung mit Früchten anderer Produzenten gepresst. Erst ab 500 Kilogramm bekommen Sie Öl, das ausschließlich aus Ihren eigenen Oliven besteht. Die Kosten betragen in der Ölmühle von Caimari 14 Cent pro Kilogramm gepresster Oliven plus Mehrwertsteuer. Jeder Behälter schlägt zusätzlich mit einem Euro zu Buche. In der Ölmühle Ramas Galmés in Es Carritxó im Südosten der Insel bekommen Sie auch schon ab einer Menge von 100 Kilogramm Öl aus ausschließlich eigenen Oliven. Ab 50 Kilogramm eigenem Anbau können Sie dort prinzipiell pressen lassen. Hier kostet das Kilogramm 30 Cent plus Mehrwertsteuer. Diese Ölmühle ist von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet.

Bezugnehmend auf den MZ-Online-Artikel über das Flugzeug der Airline Alba Star, das aufgrund einer überhitzten Kabine die Passagiere aussteigen ließ und leer von Palma nach Kassel flog, interessiert mich, ob es in Spanien nicht eine Art Flugzeug-TÜV gibt. (Maureen D., per Instagram)

Auch in Spanien gibt es zahlreiche Überprüfungen, die jedes Passagierflugzeug absolvieren muss. Zusätzlich zu den Routineüberprüfungen vor und nach jedem Flug müssen alle Maschinen in bestimmten Abständen zu genaueren Überprüfungen. Diese werden sowohl nach einer gewissen geflogenen Zeit als auch nach einer bestimmten Anzahl von Kilometern fällig.

