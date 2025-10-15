Leserfragen auf Mallorca: Kann ich Oliven oder Granatäpfel einfach von den Bäumen in Palma ernten?

An den Bäumen im Stadtgebiet von Palma hängen lauter wunderbare Dinge, wie etwa Granatäpfel oder Oliven. Kann man die als Bürger einfach ernten oder macht man sich damit strafbar? (Pau L., per Anruf)

Eine ganz eindeutige Antwort gibt es dahingehend von der Stadt Palma nicht. Eine Sprecherin erklärt, dass es geduldet ist, für den Eigenbedarf zu ernten. Man sollte allerdings Abstand davon nehmen, mit einem Lastwagen anzurücken und große Mengen Früchte vom Baum zu nehmen.

Wo kann man sich melden, wenn man sich dafür interessiert, die Konzession des Ánima Beach in Palma zu übernehmen? (Ruth F., per Facebook)

Zuständig dafür ist die Hafenbehörde, die sogenannte Autoritat Portuaria, in Palma. Der zuständige Sprecher erklärt, dass allerdings bisher die Ausschreibung für den chiringuito noch nicht erfolgt ist. Ende September hat der Verwaltungsrat der Behörde erst genehmigt, dass es zu der Ausschreibung kommen soll. Er empfiehlt, immer wieder unter seu.portsdebalears.gob.es nachzuschauen. Dort gehen Sie unter dem Abschnitt „Información y gestiones“ auf den zweiten Kasten „Tablón de anuncios“ und dort dann wiederum auf den Reiter „Dominio público“. Dort erscheinen alle Ausschreibungen, für die man sich bewerben kann. Der letzte Eintrag stammt hier vom Dienstag (7.10.), mit dem man sich für den Betrieb eines Wasserbusses auf Ibiza bewerben kann. Wann genau die Ausschreibung für den Ánima Beach online sein wird, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Nutzungskanon wurde auf 80.000 Euro pro Jahr festgelegt, zuzüglich einer Gebühr von vier Prozent des Geschäftsvolumens.

Ich bin das erste Mal in Spanien und frage mich in meinem Mallorca-Urlaub nun, wie viel Trinkgeld hierzulande in Restaurants und Bars üblich ist? (Heinz W., per E-Mail)

Spanier geben meist nur kleine Beträge oder teilweise auch gar nichts. Deutsche lassen eher die in Deutschland üblichen zehn Prozent da. Eine feste Regel gibt es nicht. Trinkgeld lässt man vor dem Verlassen des Lokals auf dem Tisch liegen.

