Leserfragen: Wer plant die Flugrouten über Mallorca?

Wir haben uns vor zwei Jahren ein Ferienhaus in der Nähe von Son Macià gekauft. Ich habe den Eindruck, dass im letzten Jahr die Anzahl der Flugzeuge, die unser Objekt überfliegen, deutlich gestiegen ist. Deshalb einige Fragen: Wer plant die Flugrouten? Gibt es belastbare Statistiken, welche die Häufigkeit der Benutzung bestimmter Routen über der Insel erfassen? Weshalb wird beim Start über die Bucht hinaus den Fluggesellschaften nicht vorgegeben, die Insel nicht mehr zu überfliegen, wenn die Flugzeuge Ziele im Norden haben? (Rainer S., per E-Mail)

Von belastbaren Statistiken, wie viele Flüge welche genaue Flugroute nach Palma oder von Palma weg nehmen, ist uns nichts bekannt. Die Routen sind vor allem durch das Verkehrsaufkommen und die Wind- und Wetterverhältnisse bedingt. Außerdem kann es je nach Wind auch bei nicht veränderter Flugroute mal lauter und mal leiser sein. Dass die Insel von Fliegern in Richtung Norden überflogen wird, dürfte mit dem hohen Verkehrsaufkommen zusammenhängen. Wenn alle Maschinen Mallorca umfliegen müssten, würde das wahrscheinlich zu Verkehrschaos führen, davon abgesehen, dass die Flugzeiten dadurch zunehmen würden.

Wo kann man in der Nähe von Palma Minigolf spielen? (Bernd L., per E-Mail)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen an der Playa de Palma im sogenannten Dino Minigolf. Eine schöne Anlage gibt es auch in Palmanova, das sogenannte Golf Fantasia. Beim Sea Golf in Magaluf spielt man innen.

Leser fragen die MZ

