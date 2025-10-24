Jetzt der Mallorca Zeitung bei Google Discover folgen – so geht's

Google Discover, einer der beliebtesten Dienste des US-Konzerns, hat eine wichtige Neuerung eingeführt, die verändert, wie Millionen Menschen ihre Nachrichten auf dem Handy lesen. Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer der Mallorca Zeitung direkt in Google Discover folgen – völlig kostenlos.

Was ist Google Discover?

Google Discover ist der personalisierte Newsfeed der Google-App, der auf den meisten Android-Smartphones bereits integriert ist und auch für iPhones verfügbar ist. Dort zeigt Google automatisch Nachrichten, die zu den eigenen Interessen, Suchanfragen und dem Standort passen. Täglich greifen Millionen von Menschen auf Discover zu, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren oder einfach unterhalten zu werden.

So funktioniert’s: Der Mallorca Zeitung folgen

Das Einrichten dauert nur wenige Sekunden:

Auf Android: Einfach auf dem Startbildschirm nach rechts wischen, um Google Discover zu öffnen.

Einfach auf dem Startbildschirm nach rechts wischen, um Google Discover zu öffnen. Auf iPhone: Die Google-App aus dem App Store laden und Discover dort öffnen.

Die Google-App aus dem App Store laden und Discover dort öffnen. Mit dem eigenen Google-Konto anmelden.

Unter diesem Link auf "Folgen" klicken.

Von da an erscheint ein eigener Bereich mit allen Beiträgen der Mallorca Zeitung – stets aktuell und mit einem Wisch erreichbar.

Dank dieser neuen Funktion können Sie sicherstellen, dass keine Nachricht der Mallorca Zeitung an Ihnen vorbeigeht. Wer folgt, bekommt automatisch Zugriff auf:

Die wichtigsten Nachrichten von Mallorca, Spanien und der Welt.

Reportagen, Interviews und Analysen der MZ-Redaktion.

Beiträge zu Meinung, Kultur, Sport, Gesellschaft und Unterhaltung.

Videos und Social-Media-Inhalte, direkt im eigenen Feed integriert.

Und das alles kostenlos – ohne zusätzliche App oder Anmeldung.

Warum sich das lohnt

Wer der Mallorca Zeitung bei Google Discover folgt, bleibt immer auf dem Laufenden:

Die neuesten Meldungen und Hintergrundberichte direkt aufs Handy.

Alle relevanten Informationen kompakt an einem Ort.

Eine individuell angepasste Nachrichtenauswahl, die zu den eigenen Interessen passt.

Ein Klick genügt – und Sie sind jederzeit bestens informiert über das, was auf Mallorca und in der Welt passiert.